L’Ajuntament de l’Alcúdia dona 15.000 € d’ajudes extra a Càritas, Creu Roja i Banc d’Aliments

L’ajuntament ha fet ja el repartiment de 5.000 euros a cadascuna de les tres entitats, que se sumen a les ajudes anuals que totes tres perceben per part del consistori Alcudià. En total les subvencions de 2020 a les tres ONG’s suposen 42.000 euros

En el darrer ple extraordinari telemàtic celebrat durant el confinament, l’ajuntament de l’Alcúdia va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit destinada a assolir les despeses que es preveia anaven a ser necessàries per a fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia que, lògicament, no tenien consignació en el Pressupost Municipal. Dins dels suplements de crèdit aprovats, figuraven l’ampliació de la subvenció a tres entitats sense ànim de lucre amb activitat al poble: Creu Roja Espanyola, Càritas Inter parroquial i Banc d’Aliments l’Alcúdia. Finalment, en la Junta de Govern Local celebrada el dia 28 de juliol, es va prendre l’acord d’ampliar les subvencions rebudes per les tres entitats en 15.000 euros, 5.000 per a cada una. Esta ampliació de subvencions està encaminada a col·laborar amb les despeses produïdes per la realització de les activitats necessàries per ajudar les persones i famílies més desafavorides arran la declaració de la pandèmia per la COVID-19. Am esta nova dotació econòmica, la quantitat total de subvencions de l’Ajuntament de l’Alcúdia a les entitats locals sense ànim de lucre puja a 42.000 euros per al present exercici, ja que al pressupost ordinari figuraven 27.000 euros a repartir entre Creu Roja, Càritas i Banc d’Aliments.