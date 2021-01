L’Ajuntament de l’Alcúdia dota el centre de salut amb una zona de mostres PCR

Connect on Linked in

Els pacients poden accedir directament des del carrer, sense haver d’entrar al centre sanitari.

La nova construcció substitueix la carpa que es va posar el mes de maig per a esta mateixa finalitat.

Si una cosa ha deixat clara la COVID-19 és que les instal·lacions sanitàries no estaven preparades per a fer front a una pandèmia de les dimensions de la que estem patint. És per això que l’ajuntament ha estat en contacte directe en tot moment amb la coordinació tècnica del Centre de salut de l’Alcúdia, i s’ha posat a l’abast per tal de facilitar la seua tasca en tot allò que permet l’àmbit del consistori.

Com a exemple, s’ha dotat el centre de noves línies telefòniques en veure la necessitat per a l’assistència no presencial de la ciutadania i s’han ordenat les zones d’espera a l’aire lliure, marcant en terra direccions d’entrada i eixida i línies amb la distància de seguretat.



A finals del mes de maig, van començar a realitzar-se més proves PCR, l’ajuntament va instal·lar una carpa a un costat de l’edifici, a una ubicació molt propera a una porta lateral de la tanca perimetral cel centre, per tal de poder evitar aglomeracions al pati i a l’interior del centre de salut.



Amb la carpa es va funcionar durant tot l’estiu i la tardor, però en arribar el fred i els episodis de vent i pluges, la coordinació del centre va demanar l’ajuntament si es podia estudiar una millora en les condicions de la consulta. L’ajuntament es va posar immediatament mans en l’obra i en desembre es va començar a adequar esta consulta que, mentre dure la pandèmia, serà utilitzada exclusivament per a presa de mostres COVID-19. Es tracta d’una estança amb una porta al carrer i una altra al pati cel centre, que disposa d’electricitat i facilita la labor dels sanitaris, i també el benestar dels usuaris.



D’esta manera, s’aconsegueix evitar aglomeracions al pati i a l’interior del Centre de Salut i que els usuaris puguen mantenir una distància prudencial mentre esperen ser atesos.