L’Ajuntament de l’Alcúdia expressa su preocupació per la sentència del Suprem sobre el valencià

Demana que de manera urgent s’establisca el requisit lingüístic d’accés a la funció pública i dona suport a la Generalitat per a la defensa de l’ús i la normalització del valencià

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar en el plenari d’ahir dimarts una moció de Compromís sobre la sentència del Tribunal Suprem sobre el valencià amb l’abstenció del PP.

El passat 15 de juny es coneixia la decisió del Tribunal Suprem de prohibir que la Comunitat Valenciana puga utilitzar només el valencià en les seues comunicacions administratives amb “autonomies del mateix àmbit lingüístic”, és a dir, amb Catalunya i Balears, e imposa l’ús del castellà en la comunicació entre les seues administracions autonòmiques. La sentència del Suprem dictamina que la Generalitat Valenciana “no és competent” per decidir si fa servir exclusivament el valencià “amb les comunitats del mateix àmbit lingüístic”. El tribunal afirma que això és competència de l’Estat.

Mercè Sampedro, la regidora de Compromís que va presentar la moció, va posar de manifest que des de distints àmbits s’ha qualificat aquesta sentència com un atac a la llengua i a l’autogovern valencià. “En la pràctica nega al valencià el caràcter de llengua pròpia del poble valencià i la subordina al castellà. Així com qüestiona l’autonomia de la Generalitat Valenciana per a fer ús de la seua llengua pròpia en les comunicacions interterritorials entre aquestes tres autonomies.”

Segons la moció aprovada, a través de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, es va establir l’entitat de la nostra llengua oficial, el valencià, denominació que pot designar tant la globalitat de la llengua que compartim amb els territoris de l’antiga Corona d’Aragó (àmbit lingüístic) com la modalitat idiomàtica que ens caracteritza dins d’aqueixa mateixa llengua. Entendre que l’Estat pot determinar, quina és la identitat o l’abast d’una llengua cooficial, és desconéixer que la competència sobre aquesta matèria correspon a la comunitat autònoma amb llengua pròpia.

L’Ajuntament de l’Alcúdia dona suport al comunicat de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el que expressa que el concepte “àmbit lingüístic” està plenament assumit pel nostre ordenament jurídic, que el fet d’impedir la comunicació en la llengua compartida entre administracions públiques de diferents comunitats autònomes vulnera la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, signada i ratificada per Espanya i que la sentència no protegeix la igualtat dels ciutadans pel que fa als seus drets lingüístics, ja que impedeix l’adopció de les mesures més bàsiques de foment de l’ús del valencià, les quals són una obligació per a totes les administracions i institucions públiques.

L’Ajuntament va acordar manifestar la seua preocupació per la sentència del Tribunal Suprem mitjançant la qual s’anul·la parcialment el Decret del Consell 61/2017, de 12 de maig, impedint la utilització només del valencià en les seues comunicacions administratives amb autonomies del mateix àmbit lingüístic i obligant a que aquestes estiguen fetes també en castellà.

Igualment demana que de manera urgent s’establisca el requisit lingüístic d’accés a la funció pública per a poder garantir el dret de tots els valencians a ser atesos i rebre els escrits administratius en la seua llengua preferent i finalment es dona suport al Consell de la Generalitat Valenciana en totes aquelles accions que puga emprendre per a la defensa de l’ús i la normalització del valencià en l’Administració Pública.