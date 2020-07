L’Ajuntament de l’Alcúdia ha celebrat el primer ple presencial post-covid

Connect on Linked in

El ple ordinari del 30 de juny de l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar el lliurament de condecoracions als membres de la Policia Local, la taxa per la utilització de la piscina, la moció sobre la sentencia del tribunal Suprem en relació amb l’ús del valencià i va fer una declaración en defensa dels drets de les persones LGTBI. Entre d’altres qüestions, el primer ple ordinari presencial des que es declarà la pandèmia, va aprovar els dies festius a l’Alcúdia per a l’any 2021, que seran el 8 de setembre, Dia de la Mare de Déu de l’Oreto i el 30 de novembre, festivitat de Sant Andreu Apòstol.

El consistori va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Direcció General de l’Agència de aseguretat i Resposta a les Emergències l’inici del procediment per a concedir la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc als membres del cos de la Policia Local que han complit 25 anys de servei: l’intendent en cap Alfredo Borràs, l’oficial Sebastián Cuélliga i els agents Patricio Guerrero, Juan Manuel Viñals, Evarist Negre i Vicent Sala.

També es van aprovar per unanimitat els preus per a la piscina municipal, exclusivament per al 2020 i amb motiu de la situació de la COVID, no es poden sol·licitar abonaments de cap tipus, per a poder complir amb l’aforament de la instal·lació, a través de cita prèvia. El preu per adult i dia queda fixat en 1,50€, i per a menors de 14 anys i jubilats en 1€.

També va tindre recolzament unànime la declaració municipal per a defensar els drets de les persones LGTBI+, arribant a l’acord de fer una campanya municipal amb el lema #LAlcudiuaOrgullosa, continuar treballant i posant en marxa mesures municipals per a promoure el respecte, reivindicar una educació pública de qualitat i que atenga a la diversitat familiar com a requisit per a crear un espai educatiu on imperen els valors democràtics i la tolerància, i oferir un servei d’assessorament i atenció a les persones LGTBI+.

Quant a la moció presentada pel grup compromís sobre la sentència del tribunal Suprem en relació amb l’ús del valencià, el plenari, amb els vots a favor de Compromís i PSPV i l’abstenció del PP, acord`pa Manifestar la seua preocupació per la sentència mitjançant la qual s’anul·la parcialment el Decret del Consell 61/2017, de 12 de maig, impedint la utilització només del valencià en les seues comunicacions amb autonomies del mateix àmbit lingüístic i Donar suport al comunicat al respecte de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

En l’apartat d’assumptes extraordinaris es va aprovar per urgència l’adhesió de l’Ajuntament al Servei mancomunat de selecció de personal interí, mitjançant borsa de treball temporal, que era necessària per poder agafar personal interí de la borsa d’administratius, que en este moment l’ajuntament de l’Alcúdia ha exhaurit.