L’Ajuntament de l’Alcúdia instal·la una nova porta al CEIP Batallar

Al llarg d’esta setmana s’ha fet l’obra per a dotar d’una nova porta d’entrada i eixida per a l’alumnat d’infantil del centre, tal i com s’havia demanat en una reunió a l’alcaldia el passat 19 de juliol.

L’ajuntament s’ha afanyat a respondre a les reivindicacions de la comunitat educativa del col·legi Batallar, expressades en una reunió celebrada el passat 29 de juliol entre el director i la cap d’estudis del centre, Gustau Sanchis i Oreto Madramany, la regidora d’Educació, Rosa Martínez i l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom.

El centre comptava fins ara amb tres portes, i l’entrada i eixida de l’alumnat s’efectuava per l’única de les tres que donava a la zona de vianants de la plaça de Tirant lo Blanc, per considerar que era la més segura.

La nova porta donarà accés a les aules d’infantil

Enguany, s’ajunten diversos criteris que aconsellen obrir una nova porta al centre. Per una banda, L’entrada i eixida de l’alumnat deu fer-se de forma escalonada i evitant aglomeracions, per la qual cosa hi haurà 3 punts d’entrada. A més, les obres del pla edificant, que es faran durant el curs, han obligat a posar aules prefabricades al pati per als quatre cursos d’infantil, ja que el corredor d’infantil quedarà totalment anul·lat per les obres.

Amb esta nova porta, el proper curs l’accés de l’alumnat al CEIP Batallar es farà en tres grups, infantil entrarà i eixirà per la nova porta, algunes classes de primària entraran per a porta de Joanot Martorell i la resta per la porta de sempre.

“L’ajuntament de l’Alcúdia sempre ha sigut molt sensible amb les necessitats de tots els centres educatius del poble – ha afirmat l’alcalde, Andreu Salom– i més ara que considerem el nostre deure vetllar pel compliment dels criteris sanitaris per a la prevenció contra COVID-19 i les recomanacions al respecte de la Conselleria d’Educació”.

Per la seua banda, el director del Col·legi, Gustau Sanchis, ha agraït “la receptivitat que sempre té l’Ajuntament de l’Alcúdia per tots els temes que afecten les condicions de l’alumnat als centres educatius, així com la rapidesa a executar les millores”.