L’Ajuntament de l’Alcúdia obri el termini per a presentar les sol·licituds de les ajudes del Pla Resistir

L’Alcúdia obri el termini per a presentar les sol·licituds de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir, que va impulsar la Generalitat Valenciana i que inclouen ajudes per als sectors que han quedat més afectats per la pandèmia. Des de la seua publicació al BOP, hi haurà 15 dies hàbils, és a dir, des del 17 de març fins al 9 d’abril, ambdós inclosos, per poder presentar les sol·licituds, amb tota la documentació que es requereix per a les persones que estan interessades a rebre esta ajuda.

Un total de 311.842 euros li corresponen al municipi per a la concessió d’ajudes a xicotetes empreses (menys de 10 treballadors/res) i autònoms establerts per la Generalitat Valenciana en el Decret llei 1/2021 Annex II, dedicades a l’hostaleria i restauració, a activitats turístiques, comerç no sedentari o a activitats culturals i recreatives. Els beneficiaris podran obtenir 2.000 euros, a més de 200 euros addicionals per cada persona treballadora donada d’alta a l’empresa a 31 de desembre de 2020. A més, el sobrant de les ajudes rebudes es repartirà entre els beneficiats. S’ha de recordar que l’Ajuntament de l’Alcúdia, abans d’estes concessions, també va ajudar a reactivar el comerç i els serveis locals del municipi, després dels efectes originats per la Covid-19, amb ajudes de fons propis de l’ajuntament amb un import global màxim de 100.000 euros.

Pel que fa a les aportacions de les diferents institucions a l’ajuda, l’Ajuntament de l’Alcúdia ja té consignats dels seus fons propis 46.775 euros, un 15% del total. La Diputació de València aporta 70.162 euros, un 22,5%, i la Generalitat Valenciana aporta el 62,5% restant, 194.895 euros.

La sol·licitud i documentació adjunta es presentarà preferiblement per la Seu Electrònica o al departament de registre de l’Ajuntament de l’Alcúdia. A la pàgina web, www.lalcudia.com, estan disponibles tots els documents necessaris per a presentar les sol·licituds, tant les bases com els formularis a emplenar.