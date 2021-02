L’Ajuntament de l’Alcúdia ofereix, un any més, el servei de transport públic i gratuït a l’hospital de la Ribera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El servei ha evitat més de 10.000 desplaçaments en vehicles particulars l’últim any

D’acord amb les dades d’ús del servei de transport gratuït a l’hospital de la Ribera, que finança l’Ajuntament, per a tots els veïns i veïnes de l’Alcúdia, al llarg del 2020 s’han transportat al voltant de 250 persones setmanalment.

El servei ha sigut fonamental durant aquest any a causa de la COVID-19, ja que ha evitat més de 10.000 desplaçaments amb vehicles particulars a l’hospital. Per aquest motiu, l’Ajuntament continua amb el seu compromís de destinar 60.000 euros del pressupost municipal, per portar endavant el projecte del transport públic i gratuït, que des de fa més d’una dècada porta vigent.

El trasllat a l’hospital de la Ribera es va establir amb diferents objectius. El primer, la importància de facilitar el desplaçament a l’hospital per a les persones amb menys recursos. A més a més, resoldre la necessitat assistencial de les persones més majors que, amb la implementació de l’autobús, no han de dependre de familiars o coneguts per a acudir a les visites del metge.

Des de la vessant mediambiental amb el transport públic es redueix, notablement, les emissions de gasos nocius a l’atmosfera. No condiciona a familiars perdre dies de treball i evita aglomeracions a les portes i al voltant de l’hospital.

L’autobús realitza, diàriament, 8 viatges d’anada i 8 de tornada. L’Ajuntament de l’Alcúdia mantindrà el seu servei, en mostra de responsabilitat i comprensió cap a la seua ciutadania.