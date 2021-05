L’Ajuntament de l’Alcúdia organitza un curs de motivació i intel·ligència emocional per al cos de la Policia Local

Connect on Linked in

Dues sessions formatives dirigides pel psicòleg, formador i conferenciant, Pascual Benet que tenen com a objectiu transmetre i dotar de ferramentes concretes que permeta, al cos de la policia local, afrontar amb èxit les activitats.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha organitzat un curs de motivació i intel·ligència emocional, aplicat al ciutadà, per al cos de la Policia Local. El programa té com a objectiu, per una banda, transmetre coneixements per a dotar de competències aplicables a la gestió positiva de totes aquelles situacions relacionades amb ciutadans i d’altra banda, dotar de ferramentes orientades a aconseguir un desenvolupament òptim emocional que permeta afrontar amb garantia d’èxit les activitats diàries.

L’encarregat de conduir les dues sessions és Pascual Benet, psicòleg, formador, conferenciant i coach ICF, que té com a objectiu principal transmetre la importància del treball intel·ligent, del benestar integral i la felicitat com a factors clau per a l’augment de la productivitat.

Ferramentes per a un treball de risc

El treball del col·lectiu de les forces de seguretat, és un dels treballs considerats de risc a causa que fan el seu treball en un entorn molt propens als conflictes: denúncies, detencions de delinqüents, resolucions de problemes, activitats assistencials, mediació, emergències, i un llarg etcètera. Estes situacions poden desembocar en fatigues psíquiques i minvar els indicis de productivitat.

El programa establert es realitzarà mitjançant casos, vídeos, dinàmiques de grups i discussions. Els temes a tractar comprendran l’empatia i comunicació o violenta amb el ciutadà. La intel·ligència emocional i la gestió d’emocions. La gestió d’acords i resolució de conflictes. La importància del treball en equip policial. La presa de decisions i resolució dels conflictes. Acerbitat vs. agressivitat i les ferramentes d’assessorament i motivació per al canvi.