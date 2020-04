L’ajuntament de l’Alcúdia prepara la reobertura dels serveis

Connect on Linked in

Este matí s’ha reunit el Comité de Seguretat i Salut de l’Ajuntament, que ha donat el vist-i-plau a les mesures que durà a terme el consistori per poder reobrir els serveis municipals presencials de manera segura.

Davant l’anomenada “desescalada”de l’estat d’Alarma i vistes les previsions del govern, respecte a les diferents fases que delimiten els protocols de reincorporació presencial dels treballadors i treballadores no essencials a les empreses i institucions, l’Ajuntament de l’Alcúdia està preparant un full de ruta per a facilitar la reincorporació dels de manera segura, tant per a funcionariat com per a veïns i veïnes

A tal efecte s’ha reunit el Comité de Seguretat i Salut, òrgan paritari format per tres delegats de prevenció dels treballadors i tres representants de la corporació, que en este cas, per tractar-se d’un assumpte de vital importància, ha comptat també amb la presència de l’Alcalde. D’eixa reunió han eixit una sèrie de mesures entre les que cap destacar la instal·lació de mampares protectores en tots aquells llocs d’atenció al públic en què no siga possible respectar la mesura de 2 metres de distància entre les persones, en totes les dependències municipals.

Estes mampares, de metacrilat són una solució pròpia, feta a mida per l’empresa local Alcuvidre i instal·lades pels operaris municipàls, de manera que no s’haja de fer malbé el mobiliari. Les pantalles tenen forma d’angle recte i van subjectes al sostre amb unes cadenes, de manera que no hi ha cap obstacle visual entre usuari i treballador i sí la protecció necessària per a ambdues persones.

A més, s’ha decidit comprar pals separadors amb cinta extensible, fabricats per l’empresa alcudiana Guil, per tal de delimitar l’espai de les sales d’espera i exteriors, a fi d’aconseguir que es respecte el distançament social.

També es posaran subministradors d’hidrogel amb polsador fixes a les parets de totes les dependències municipals i, evidentment, tots els treballadors i treballadores tant d’oficines com les brigades exteriors, disposen ja i continuaran disposant dels seus equips de protecció individuals (EPI), conforme a la legislació vigent i en la quantitat necessària.

A més de totes estes mesures, l’ajuntament mantindrà l’atenció telemàtica en tot allò que siga possible, a través dels certificats digitals, en l’oficina Virtual tributària i la seu electrònica de l’Ajuntament, i es baralla la possibilitat de començar l’atenció presencial amb cita prèvia.

Es important assenyalar que abans de prendre totes les mesures pertinents, s’ha consultat amb els treballadors de cada servei les seues necessitats, de manera que les diferents solucions aportades han estat consensuades en tots els departaments.