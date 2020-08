L’Ajuntament de l’Alcúdia proporciona un nou telèfon al Centre de Salut

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha reaccionat a les queixes veïnals respecte a l’atenció telefònica oferint una nova línea amb un terminal de centraleta per tal d’agilitzar l’atenció als pacients i les cites prèvies.

Un dels serveis que més ha canviat a partir de la declaració de la pandèmia per la COVID 19 és el de la Salut Pública. L’atenció telefònica per part dels professionals de la salut en atenció primària ens ve de nou a tots, usuaris i treballadors, i recau en uns centres de salut que tenen mancances evidents per a dur endavant la “nova normalitat”. Cal tenir en compte que, a hores d’ara se suma l’atenció no presencial per als casos amb diagnosi més senzilla i l’atenció presencial d’aquelles persones que els facultatius consideren que han de visitar.

La regidora de Sanitat de l’Ajuntament de l’Alcúdia, Àngels Boix, treballa ella mateixa a un Centre de Salut i n’és molt conscient de les dificultats perquè està passant ara mateixa l’atenció primària, i de que una de les queixes més freqüents de la ciutadania és que han de telefonar més d’una vegada perquè els atenguen.

Com a resultat d’això, moltes persones decideixen anar directament a urgències de l’Hospital de la Ribera, amb la qual cosa es colapsen els serveis d’urgències i es ralentitza l’atenció de les persones que realment tenen una urgència vital.

Una de les solucions per a evitar això passaria per tenir més línies d’atenció al públic als centres de primària, motiu pel qual la regidora va proposar a Francisco Ojeda, coordinador metge del centre de salut de l’Alcúdia, el dotar al centre d’una nova línia telefònica, per a tractar de facilitar l’accés de les persones a les cites prèvies i les consultes via telefònica amb els facultatius.

Ojeda va demanar immediatament l’autorització de la direcció de l’Hospital de la Ribera, que va contestar de manera afirmativa, i la setmana passada es va fer entrega al centre d’un terminal tipus centraleta amb una nova línia de telèfon que s’afig a les ja existents. Es tracta del número 674 82 18 40, que està operatiu de 8 a 15 hores i que en la seua primera setmana de funcionament pràcticament ha duplicat les telefonades entrants ateses al centre de salut de l’Alcúdia, deixant lliure el número preexistent perquè els facultatius puguen telefonar els i les pacients amb cita telefònica prèvia.



“És important que la gent sàpiga que s’estan prenent solucions, per part de Sanitat, perquè el servei siga més ràpid i més efectiu,- afirma Àngels Boix– des de l’ajuntament de l’Alcúdia sempre estarem al costat dels professionals de la salut, per a facilitar tot allò que estiga en les nostres mans”