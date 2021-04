L’Ajuntament de l’Alcúdia reparteix 1200 plantes aromàtiques per celebrar el Dia de l’Arbre

Print This Post

La Brigada de Parc i Jardins de l’Ajuntament de l’Alcúdia va donar romer, lavanda i tomello

Per la celebració del Dia de l’Arbre i tenint en compte la impossibilitat de poder reunir-se, l’Ajuntament de l’Alcúdia, amb ànim de no deixar passar l’ocasió de commemorar este dia tan important per al nostre medi ambient, ha organitzat, a través dels col·legis d’infantil i Primària de l’Alcúdia, la donació de 1200 plantes aromàtiques perquè siguen plantades durant estes vacances de Pasqua i Setmana Santa.

La Brigada de Parc i Jardins de l’Ajuntament de l’Alcúdia va ser l’encarregada de repartir entre tots els col·legis les 1200 plantes aromàtiques entre les quals hi havia romer, lavanda i tomello. L’entrega es va realitzar durant els últims dies de classe abans de les vacances.

Un dels motius d’esta acció és promoure l’activitat amb família i cuidar el medi ambient, sempre que es respecten les mesures sociosanitàries. D’altra banda, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha volgut fer protagonista a tot l’alumnat, no tan sols amb l’entrega de les plantes aromàtiques, sinó també mitjançant el procés de plantació.

Per aquest motiu, i seguint les lleis de protecció de dades, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha demanat als pares, mares, tutors o tutores legals dels alumnes, el consentiment, a través d’un formulari, per a poder ajuntar totes les imatges que vulguen enviar durant les vacances. Això s’ha fet amb la finalitat de poder fer un àlbum de fotos de tot l’alumnat celebrant i commemorant el Dia de l’Arbre. L’elecció d’enviar les imatges és totalment voluntària i cap persona està obligada a compartir cap fotografia si no ho considera oportú.