L’Ajuntament de l’Alcúdia suspén la taxa d’ocupació de terrasses en 2021

La mesura s’ha pres mitjançant un decret d’alcaldia, basant-se en la Resolució de la Conselleria de sanitat de 5 de gener.

Les noves restriccions, publicades hui al Diari Oficial de la Generalitat, donen encara més sentit a esta exempció de taxes.

La suspensió de la taxa, pensada per a ajudar l’hostaleria alcudiana, en la mida en que ho pot fer l’ajuntament, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, es pren per segon any consecutiu. Ja en 2020 es va suspendre esta taxa en la primera fase de la pandèmia, i ha continuat sense cobrar-se durant els mesos en què l’hostaleria sí ha pogut obrir les seues terrasses.

L’ajuntament alcudià va prendre la decisió en veure que el Govern Valencià havia emés la Resolució de 5 de gener de 2021, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’establien mesures preventives excepcionals que marcaven l’hora de tancament per als establiments hostalers en les 17.00 hores, considerant que les ordenances fiscals en vigor al municipi, que regulen les taxes per la utilització privativa del domini públic, estableixen que “el fet imposable està constituït per l’efectiva utilització, i especialment en el cas de la taxa reguladora per l’ocupació de la via pública de terrasses amb finalitat lucrativa”. Per tant, i mitjançant un decret d’Alcaldia, l’ajuntament va decidir suspendre la meritació i les liquidacions de la quantia de la taxa reguladora per l’ocupació de la via pública de les terrasses amb ocupació amb taules i cadires també en l’exercici 2021.

“La mesura pren encara més sentit en el dia de hui, en què s’ha decretat el tancament dels establiments i activitat d’hostaleria i restauració, com a mínim fins el 4 de febrer; – afirma l’alcalde, Andreu Salom- les noves restriccions, tot i ser molt necessàries, colpegen de nou un sector com el de l’hostaleria, que encara no s’havia pogut recuperar del tancament dels primers mesos de pandèmia, i des de l’ajuntament de l’Alcúdia, amb esta mesura de no cobrar l’ocupació de terrasses tampoc este any intentem ajudar els hostalers, en la mida de les nostres possibilitats”