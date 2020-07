L’Ajuntament de Massalavés intensifica les labors de desbrossament i neteja dels camins del terme rural

Connect on Linked in

Gràcies al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, un total de 15 persones es troben durant estes setmanes fent tasques de desbrossament i reparació en diverses zones del terme municipal de Massalavés. Un treball que permet al municipi mantindre en bon estat gran part de camins i vials durant la temporada estival, al mateix temps que es fomenta la prevenció d’incendis forestals.

Es tracta d’un pla que reforça les labors que es realitzen habitualment en la localitat i que està dividit en dos fases: una primera de desbrossament i neteja en profunditat de les zones que es troben en pitjor estat, continuant posteriorment, en una segona etapa amb estes tasques de manera habitual com a manteniment. “La finalitat, a més de combatre l’atur agrícola estacional amb la contractació de 15 veïns i veïnes de la nostra població, és condicionar espais de pas i accés per a per al seu ús i disfrute. Complim amb dos propòsits: Mitigar d’alguna manera la desocupació en el sector primari en un moment en què és especialment necessari per la crisi que estem patint i alhora, millorar l’entorn de Massalavés amb actuacions en cunetes, barrancs i camins rurals”, assenyala Puri Noguera, alcaldessa de la població de la Ribera Alta.