L’Ajuntament de Massamagrell amplia la seua plantilla amb 22 persones gràcies als programes d’ocupació ECOVID i EMPUJU

La injecció econòmica total aportada per la Generalitat Valenciana supera els 430.000 euros

L’Ajuntament de Massamagrell, gràcies als programes d’ocupació ECOVID i EMPUJU, tots dos impulsats per la Generalitat Valenciana, ha reforçat la seua plantilla de personal amb 22 persones.

Dimarts passat 28 de desembre, l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, va rebre i dió la benvinguda als nous treballadors i treballadores, que ja s’han incorporat als seus respectius departaments per a reforçar els serveis municipals durant tot un any.

El programa ECOVID està destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, i compta amb una subvenció de 234.288,60 euros.

Per part seua, el programa EMPUJU, està dirigit a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, i ve dotat d’una ajuda econòmica de 197.809,20 euros.

Gràcies al programa ECOVID s’ha contractat 12 persones en les categories de: treball social, arquitectura tècnica, dret, administració, jardineria, pintura i vigilància d’accés a edificis. I amb el programa EMPUJU, s’ha contractat 10 persones en els llocs de: igualtat, arxiu, ciències polítiques, disseny gràfic, informàtica de xarxes i sistemes, auxiliar d’administració, oficial d’obra de paleta, oficial de jardineria, i obra pública.

Segons Gómez: “Gràcies a aquestes contractacions incorporem a gent que estarà treballant durant un any a l’Ajuntament. És una gran ajuda tant per al consistori com per als beneficiaris i beneficiàries de ECOVID i EMPUJU ja que significa entrar en el mercat laboral amb el que això implica”.

La suma de les dues subvencions ascendeix a un total de 432.097,80 euros.