L’Ajuntament de Massamagrell comença la substitució de lluminàries del Polígon Industrial Bobalar

La subvenció de l’IVACE ha permés emprendre en una primera fase, la substitució de 96 lluminàries, i ara en una segona fase, se substituiran 113 iluminarias abans de final d’any

L’Ajuntament de Massamagrell ha procedit a la substitució de 96 lluminàries en el Polígon Industrial Bobalar gràcies a la subvenció de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), aconseguida per primera vegada. L’Ajuntament de Massamagrell té prevista una segona fase en la qual se substituiran 113 lluminàries més abans de final d’any.

Aquesta instal·lació en el Polígon ha recaigut sobre el Carrer 4, amb 30 lluminàries, la intermèdia Avinguda de Serra, amb 59 lluminàries, i el Carrer Oest, amb 5 lluminàries en braç i 2 lluminàries en columna. Al procediment de licitació d’aquesta obra es van presentar 14 empreses. Es tracta d’una part de l’actuació de millora del Polígon Industrial, la qual també inclou la instal·lació de circuits de càmera de vigilància i seguretat, la millora de l’asfaltat dels carrers i la senyalística, la qual cosa ronda en total els 200.000 euros.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “Gràcies a la subvenció de l’IVACE hem pogut destinar 21.079,17 euros per a dur a terme aquesta instal·lació tan demandada i que ajuda a millorar la competitivitat de les nostres empreses. I abans de final d’any destinarem 25.000 euros més per a poder substituir altres 113 lluminàries del Polígon Industrial”.

Per part seua, la regidora d’Obres Públiques, Raquel Gómez, afig que: “A través d’aquestes accions pretenem continuar potenciant, entre altres coses, la millora de l’eficiència energètica i la reducció de la càrrega lumínica de les infraestructures que sostenen la nostra activitat econòmica. Aquesta subvenció era una oportunitat que no podíem perdre i amb la qual continuarem treballant per a una millora integral del Polígon Industrial”.