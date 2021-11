L’Ajuntament de Massamagrell llança el projecte “Diàlegs Sostenibles”

Connect on Linked in

Aquesta iniciativa està formada per tres diàlegs, els quals tracten diferents temàtiques emmarcades dins de la Responsabilitat Social



La Responsabilitat Social no és només un concepte, sinó que és una manera d’enfocar les polítiques que es duen a terme per part de les administracions públiques. Es tracta d’alinear les iniciatives municipals cap a la transparència, la participació, la sostenibilitat i també la justícia; aplicant així els principis de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible que en aquesta s’enumeren.



L’Ajuntament de Massamagrell, fruit de la voluntat del consistori en implementar aquests fonaments a les seues actuacions, presenta la iniciativa Diàlegs Sostenibles, un projecte innovador dissenyat a partir d’històries reals del veïnatge de Massamagrell, comptades per les persones protagonistes, que busquen sensibilitzar a la societat local i crear una esfera de reflexió i debat al voltant del paper que totes i tots, com a conjunt social, podem tindre i tenim al desenvolupament futur del municipi.



El projecte “Diàlegs Sostenibles”, cofinançat per la Diputació de València, està format per tres relats: un més específic del consistori titulat “Fent política socialment responsable”; una segona peça, realment emotiva, titulada “Passat i present de les dones de Massamagrell”; i, finalment, el tercer diàleg, encaminat al foment de l’associacionisme, denominat “Escolta activa i participació en clau de responsabilitat social”.



En termes generals, aquesta iniciativa ha sigut creada, d’una banda, per a mostrar que és possible repensar les nostres accions i treballar, dia a dia, a formar un futur respectuós amb les persones i l’entorn, més transparent i participatiu. No obstant això, també ha sigut pensada per a destacar l’associacionisme, el comerç local, la cultura i la idiosincràsia dels barris del municipi, així com la importància d’avançar en la igualtat; tots aquests ítems representats en llocs emblemàtics de Massamagrell.



L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, posa l’accent en “l’essencial de dur a terme actuacions municipals participades, que compten amb les persones del municipi i que estan creades per a aquestes”.



D’altra banda, Raquel Gómez, regidora de Govern Obert, destaca “la importància de sensibilitzar a la ciutadania en aquestes matèries, ja que la responsabilitat social suposa ser més transparents, més inclusius, més participatius i més justos”.

