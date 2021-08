L’Ajuntament de Massamagrell millorarà algunes de les seues àrees gràcies a diferents subvencions

El consistori ha rebut nou ajudes diferents que sumen més de 100.000 euros

L’Ajuntament de Massamagrell ha rebut diferents ajudes de diferents organismes que li permetran millorar algunes de les seues àrees.En primer lloc, la subvenció procedent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, destinada a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics per valor de 8.397,90 euros. En segon lloc, l’ajuda de 250 euros de la Diputació Provincial de Val̀ncia per a actuacions en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius, que es destinarà al projecte elaborat pel municipi anomenat ‘Com educar a l’adolescent sense considerar-lo un problema’.

També de la Diputació Provincial de Val̀ncia ha rebut altres quatre ajudes: la subvenció per a la programació cultural municipal coneguda com ‘SARC als Pobles’ estimada en 20.601,45 euros; els Premis a l’Ús del Valèncià en el Comerç Local 2021 per 3.200 euros, que només se li ha concedit a 14 municipis; la subvenció de 949 euros per a la *realización de campeñas de salut pública en l’exercici 2021; i l’ajuda de 5.070,36 euros destinada a municipis que no tenen la condició de municipi turístic, per a l’elaboració de projectes i accions de promoció turística, així com mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes i visitants enfront de la Covid-19.

D’altra banda, la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, ha concedit a Massamagrell una ajuda de 40.914,93 euros pels danys produïts per l’episodi de fortes pluges ocorregudes en la Comunitat Valenciana els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2018. I també en aquesta línia, s’ha rebut una altra ajuda de 7.704,96 euros pels danys ocasionats per les pluges del 14 al 19 de novembre de 2018.

L’última ajuda concedida és per a actuacions de Smart Cities i està valorada en 14.206,66 euros.

“A aquestes nou subvencions també se sumen les que hem anunciat al llarg d’aquesta setmana, referents a l’educació, a la participació ciutadana i a la joventut i infància”, comenta l’alcaldessa en funcions, Araceli *Munera.

La totalitat d’aquestes nou ajudes ascendeix a 101.295,26 euros.