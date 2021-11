L’Ajuntament de Massamagrell presenta la seua “Guia pràctica per a l’aula davant l’assetjament escolar”

Connect on Linked in

La guia pretén ajudar al personal docent que tinga algun cas d’assetjament a la seua aula

Ahir a la vesprada, l’Ajuntament de Massamagrell va presentar als centres escolars i a la ciutadania, la seua “Guia pràctica per a l’aula davant l’assetjament escolar”, una guia pensada perquè el personal docent dels centres educatius sàpia com actuar a l’aula en cas de trobar-se amb problemes d’assetjament escolar.

La taula de la presentació comptava amb la presència de Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, Araceli Munera, regidora d’Educació, i Begoña María Gozalbes, redactora de la guia.

Gómez va donar la benvinguda a les persones assistents a l’acte i va remarcar que aquest “és un projecte que tira avant gràcies als pressupostos participatius, en els quals es va presentar com a proposta i després de la votació va ser una de les triades. El que busquem és que aquest document que hui presentem no siga un més dels que es guarden en el calaix, sinó que siga utilitzat per a combatre alguna cosa que ens uneix a tots com és la lluita contra l’assetjament escolar”.

Les competències que té l’Ajuntament en matèria d’educació són molt reduïdes, però encara així col·labora durant tot l’any amb activitats al costat dels centres educatius.

“La idea del pla, tal com es pretenia inicialment, no es va poder dur a terme per no tindre les competències com a Ajuntament, així que el que ens va recomanar fer la Conselleria d’Educació va ser una guia complementària, com aquesta que s’ha fet. Des d’ací, agraïm una vegada més a la comunitat educativa que ha participat a desenvolupar aquesta guia, i especialment a Begoña, que ha hagut de reinventar-se per a fer-la en plena pandèmia”, va explicar Munera.

En la presentació, l’Ajuntament va obtindre el feedback dels centres escolars assistents, que van comentar que efectivament és una guia molt útil, pràctica i intuïtiva, que es podrà implementar sense complicacions i el més important: que té el focus en la prevenció de l’assetjament escolar, una qüestió importantíssima per a tractar el tema a llarg termini.