L’Ajuntament de Meliana adquireix una forgoneta elèctrica per a la brigada d’obres

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha adquirit una furgoneta totalment elèctrica per a la brigada d’obres. Es tracta del model Nissan E-NV200, una furgoneta de menys de 3.500 kg, de cinc places, amb porta lateral corredora i portes de darrere, i una capacitat de càrrega de 4 m3. El cost final ha sigut de 43.500 € (IVA inclòs), dels quals 18.000 € han sigut subvencionats per la Diputació de València i 6.000 € per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La resta ha correspost a l’Ajuntament de Meliana. Amb aquesta adquisició, l’Ajuntament ha donat de baixa un dels vehicles municipals de combustible fòssil.Com explica la regidora d’Obres i Serveis, Maria Pilar Asensio, “des de la Brigada d’Obres també ens hem volgut sumar al canvi de model de mobilitat a Meliana, més sostenible. La furgoneta elèctrica s’ajusta molt al tipus d’activitat que la Brigada realitza al municipi, amb trajectes curts pel nucli urbà o pel terme, però continuats. Per tant, és una contribució a la reducció de les emissions de CO2. La intenció és anar substituint més vehicles del parc municipal de la brigada per vehicles elèctrics”.

La càrrega d’aquest vehicle es pot realitzar tant al magatzem de la Brigada d’Obres com al punt de recàrrega obert al públic ubicat al pàrquing del polígon industrial La Closa, també subvencionat per l’IVACE. La regidora, juntament amb l’alcalde, Josep Riera, i el primer tinent d’alcalde, Manuel Ferrer, n’han comprovat el funcionament i el sistema de recàrrega.