L’Ajuntament de Meliana aprova el pla d’inversions de la Diputació 2020-2021

El ple de l’Ajuntament de Meliana ha aprovat, amb els vots a favor del govern (Compromís, PSOE i Unides Podem) el pla d’inversions de la Diputació per 2020-2021, en cinc projectes, que suposarà una inversió total d’1,3 milions d’euros dels quals 818.819 correspondran a la subvenció de la Diputació i la resta a fons propis i altres línies de subvenció d’altres administracions.

Com explica l’alcalde, Josep Riera: “les inversions se centraran en cinc projectes, quatre d’ells de més envergadura que abasten actuacions en diferents àmbits estratègics per al municipi”. Així, en els pressupostos municipals del 2020 ja s’hi havien incorporat el canvi de la gespa artificial del camp de futbol i la remodelació dels accessos al barri de Nolla, a la fàbrica Schneider i el palauet de Nolla. Ara s’hi incorporen dos grans projectes més, com ara la rehabilitació del futur edifici per a tota l’àrea social municipal i la instal·lació de diferents punts generadors d’energia fotovoltaica a l’entorn del poliesportiu municipal i del CEIP El Crist. Un quint projecte serà una actuació sobre la xarxa de clavegueram al c/ Mestre Serrano. A més, es redactarà el Pla urbà d’acció municipal (PUAM), de planificació de les inversions municipals per als pròxims anys. A més, els projectes compliran el requisit de destinar un 20% de les inversions al compliment dels objectius de desenrotllament sostenible (ODS) que marquen les Nacions Unides.

El màxim responsable municipal incideix: “hem mirat i hem prioritzat també inversions que puguen rebre finançament i subvencions d’altres administracions amb la finalitat d’assolir intervencions i actuacions més ambicioses, principalment en el cas de la rehabilitació de l’edifici que allotjarà l’àrea social o la generació fotovoltaica”. En el primer cas, l’actuació ha sigut seleccionada per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i en el segon cas presentarem un projecte a l’IDAE, l’Institut estatal per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic, amb la finalitat de rebre fons europeus.

Daltra banda l’alcalde recorda: “totes aquestes inversions són accions concretes per a desplegar els difrerents documents estratègics i de planificació que l’Ajuntament de Meliana ha aprovat, gràcies a l’impuls del govern municipal, durant els últims anys”. Entre ells, el Pacte de les Alcaldies europeu; l’estratègia europea Viu-Ho, de desenrotllament urbà, sostenible i integrat (EDUSI), elaborada conjuntament amb els ajuntaments de Foios i Albalat dels Sorells; el document estructural de la revisió del Pla general d’ordenació urbana (PGOU); el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) o el document dels camins escolars segurs.

Finalment, Riera destaca: “en els exercicis pressupostaris 2020-2021, l’Ajuntament de Meliana invertirà més de 5 milions d’euros, ja que, cal recordar, també haurà d’executar la construcció del centre de dia per a persones majors, amb una inversió de 3,3 milions d’euros”. A més d’altres actuacions menors corresponents a inversions amb recursos propis o a altres subvencions, com ara la rehabilitació de l’aulari de l’Escola de Persones Adultes (EPA), a punt de començar, o algunes de les que s’han executat en els primers mesos d’enguany.