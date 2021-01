L’Ajuntament de Meliana duplicà les ajudes socials directes durant el 2020

Connect on Linked in

Finalitzat el 2020, l’Ajuntament de Meliana ha fet balanç del que ha sigut la resposta directa de la institució a la situació social extraordinària generada per la pandèmia i la crisis sanitària i econòmica que se n’ha derivat.

En paraules de la regidora de Serveis Socials, Marta Valero: “l’Ajuntament vam marcar com a prioritat des del primer moment la disponibilitat de recursos municipals per a atendre les ajudes socials d’emergència directes a tota la gent de Meliana que ha sigut colpejada per la crisi”. Així, pel que fa a aquestes ajudes directes, s’han duplicat els recursos d’un any normal, que han arribat als 150.000 €. Ajudes alimentàries, de pobresa energètica o de lloguer.

La responsable de l’àrea constata: “les professionals del Departament de Serveis Socials han fet un treball exhaustiu per tal de donar una resposta sistemàtica a les diferents situacions que s’han anat produint per tal que els perjuís i l’angoixa foren com menys millor per a les persones usuàries”. Cal recordar que la parada econòmica generada pel confinament abans de l’estiu va suposar la pèrdua de molts llocs de treball o situacions d’ERTO amb les complicacions que això va suposar per a moltes persones i famílies per a fer front als pagaments dels recursos bàsics. En aquest sentit, la resposta de l’Ajuntament ha sigut l’adequada.

Una vegada més, la col·laboració entre administracions ha sigut important i tant la Generalitat com la Diputació han habilitat programes per a ajudar els municipis -destaca Valero-.Finalment, la regidora incideix: “en els pressupostos del 2021, que aprovarem en les pròximes setmanes, també hem previst que aquesta situació es puga allargar enguany”.