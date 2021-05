L’Ajuntament de Meliana està programant actuacions en diferents vials importants

Connect on Linked in

Dins de la planificació de l’Ajuntament pel que fa a les inversions en infraestructures, des de la Regidoria d’Urbanisme s’ha fet una programació per als pròxims anys també respecte dels vials públics, especialment aquells que tenen una incidència major en la mobilitat urbana i pel terme de Meliana.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “hi ha una sèrie d’inversions en vials públics que, per les actuacions que cal realitzar-hi, tenen un cost important que s’ha de planificar i programar”. Es tracta d’obres que es financen amb els plans d’inversions de la Diputació, subvencions de diferents administracions i el romanent de tresoreria municipal.

En aquest sentit el màxim responsable municipal detalla: “les primeres inversions programades i que es licitaran en breu són la rehabilitació integral de l’avinguda de la Senyera al tram sud i la millora de l’accessibilitat al barri de Nolla”. En el primer cas, s’actua després que la Generalitat ja ha finalitzat les obres de la rotonda de la CV-300 i, per tant, ara l’Ajuntament actua en el vial annex, de titularitat municipal. La inversió prevista és d’uns 300.000 €. Estem parlant, en conjunt, d’un dels eixos principals del municipi. A l’altra zona, el barri de Nolla, es tracta de millorar la seguretat i la mobilitat pel camí del Barranquet i els accessos al barri de Nolla per la senda Nova i el carrer l’Alba, on es troben a més la fàbrica Schneider electric i el palauet de Nolla, aquest últim edifici municipal amb un valor patrimonial important que, després de l’última fase de rehabilitació, ja rep visites. En aquest cas la inversió suposarà al voltant dels 400.000 €.

D’altra banda, des de l’Oficina Tècnica d’Urbanisme s’està treballant en diversos projectes per a anar incorporant-los successivament a la planificació. Respecte d’això, l’alcalde detalla: “volem actuar en tres vies principals, com ara el carrer Aragó, juntament amb el carrer Providència; la connexió de l’avinguda de la Constitució amb l’avinguda Nord i la prolongació del c/ Corts Valencianes fins al camí del Borriquillo”. Són tres actuacions importants que, en algun cas, l’execució pot allargar-se fins a la legislatura següent. De les tres, la primera és la més avançada. Respecte de la segona, la idea és coordinar-la amb el projecte final de supressió del pas a nivell de la CV-300 que està treballant Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana; mentre que la tercera anirà en paral·lel al projecte de construcció del nou centre educatiu a la zona.Finalment, Riera insisteix: “a més d’aquestes actuacions, diguem-ne de més envergadura i d’inversió més elevada, es faran actuacions menors de manteniment i condicionament de vials d’acord també amb una programació que s’està delimitant, però que també milloraran la trama urbana del municipi”. La finalitat és anar definint les actuacions per al que resta de la legislatura ara que, precisament, se n’ha arribat a l’equador.