L’Ajuntament de Meliana fa eficients, energèticament, totes les finestres exteriors de l’edifici consistorial

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha finalitzat l’actuació del canvi de totes les finestres exteriors de l’edifici consistorial amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de l’envoltant. La inversió total ha sigut de 87.773,06 €, finançada al 50% amb fons europeus FEDER per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), del Ministeri de Transició Ecològica.

La regidora de Medi Ambient, Rosa Peris, explica: “per a l’equip de govern i l’Ajuntament és una prioritat anar desplegant actuacions que ens permeten complir el Pacte de les Alcaldies europeu, al qual estem adherits, i també els objectius de reducció de les emissions de CO2 i d’adaptació al canvi climàtic”. En concret, el canvi de les finestres antigues per unes certificades amb els paràmetres d’eficiència energètica, suposarà l’estalvi en el consum global de l’edifici de 7.020,00 kWh/anuals, que equivalen a un 5,40% menys d’emissions i un estalvi econòmic de 2.000 €/any. Això s’explica, entre altres, perquè disminuirà un 4,17% la demanada en calefacció i un 44,52% en refrigeració. Per a les noves finestres, també s’han seguit les directrius que marca el Pla General d’Ordenació Urbana per als edificis protegits, com és el cas de l’edifici de l’Ajuntament. Així, s’ha mantingut la fusta com a material per a les finestres que ara, a més, són oscil·lobatents. Unes finestres que també comporten un aïllament molt notable pel que fa al soroll ambiental.

La responsable de l’àrea recorda: “Ja hem fet diverses actuacions d’aquestes característiques en diferents edificis, com ara, al seu dia, el CEIP El Crist o la Llar dels Jubilats, a què s’afegeix ara l’edifici consistorial. I tenim prevista una nova actuació, en aquest cas de generació d’energia fotovoltaica, tot aprofitant els sotres i les terrasses dels edificis municipals”. Aquesta nova actuació està prevista dins del pla d’inversions de la Diputació per a Meliana 2020-2021, i també se sol·lcitarà el cofinançament de l’IDAE. A més, l’Ajuntament de Meliana també presentarà alguna actuació al programa de subvencions Reacciona de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València.