L’Ajuntament de Meliana fa obres de millora en l’edifici del centre de formació de persones adultes

L’Ajuntament de Meliana està executant les obres de millora de l’edifici de l’antic col·legi Pius XII on està ubicat el centre de formació de persones adultes. Es tracta d’una actuació finançada amb la subvenció de 76.000 € de la Diputació de València corresponent al Pla de millora d’espais educatius municipals del 2019. Obres que està executant l’empresa adjudicatària Cerrajería Calvo, de la localitat.

Com explica el regidor d’Educació, Joan Orts: “l’Ajuntament de Meliana ja havia realitzat actuacions de millora en altres aularis de les antigues instal·lacions del col·legi, una construcció vella que necessitava una remodelació important. Ara, estem actuant en tota la zona destinada a la formació de persones adultes”. Així, es faran actuacions concretes en diferents àmbits per tal de millorar les instal·lacions, l’envoltant eficient de l’edifici, l’accessibilitat i l’aspecte o la funcionalitat.

Concretament, detalla el responsable “S’actua en l’accessibilitat de la porta principal d’accés, es canvia tota la fusteria exterior i interior antiga, es fa una impermeabilització del sostre, es canvia tota la instal·lació elèctrica per a adaptar-la a la normativa vigent i es pintarà tot l’interior i es repassarà la façana”. A la porta principal s’ubicarà una plataforma d’avanç que integrarà les escales i la rampa d’accés i millorarà l’espai de recepció. La fusteria exterior, d’alumini, serà eficient i oscil·lobatent per a un millor confort i l’estalvi energètic. S’aprofitarà el canvi de la instal·lació elèctrica per a sectoritzar-la i s’actuarà en la millora de la impermeabilització del sostre amb la col·locació d’una làmina monocapa autoprotegida amb granulat mineral.

Finalment, Orts comenta: “També és important el fet que totes les intervencions seran fetes per professionals i empreses de Meliana i això, ara mateix, és un revulsiu en la reactivació econòmica del poble”. Cal indicar que aquesta actuació també s’aprofitarà per a resoldre un tema pendent, en aquest cas al Conservatori Professional de Música. En concret, el canvi de la porta principal d’accés per a fer-la més segura.