L’Ajuntament de Meliana fa un segon repartiment de masqueretes a la ciutadania

L’Ajuntament de Meliana està procedint al segon repartiment de masqueretes per al conjunt de la ciutadania resident a Meliana, tot coincidint amb l’inici de la fase 1 del desconfinament i l’obligatorietat i les recomanacions d’ús de les masqueretes en llocs amb concurrència de gent, tant tancats com a l’aire lliure. En aquesta ocasió, se’n repartiran també 12.000, juntament amb un protector facial per domicili, uns 5.000.

Com destaca l’alcalde, Josep Riera: “des del primer moment de l’estat d’alarma, l’Ajuntament ha treballat per dotar el personal municipal i la ciutadania amb un protector higiènic com les caretes d’acord amb les recomanacions que les autoritats sanitàries han anat fent en cada moment”. Així, en un primer moment, en què la disponibilitat de masqueretes era difícil, els esforços es van centrar a dotar correctament els serveis municipals essencials, també els comerços i establiments oberts al públic. Amb posterioritat, se’n van anar facilitant per a l’ús del transport públic i per a la represesa de l’activitat econòmica en les empreses del polígon i alhora es feu un primer repartiment de 12.000 unitats, d’un sol ús, al conjunt de la ciutadania, gràcies també a una donació de 6.000 per part d’un comerç de Meliana, caretes que van servir per a poder reprendre les primeres activitats en l’inici del desconfinament, com ara la del mercat.

El maxim responsable municipal explica: “aquest segon repartiment és de caretes reutilitzables fetes per una empresa valenciana, i a més amb diverses talles per a la gent menuda i una talla d’adults. També hem considerat repartir un protector facial senzill per domicili per a aquelles situacions en que siga recomanable una major protecció. En aquest cas, els ha fet una empresa del polígon de Meliana”. Així com en la primera ocasió el repartiment fou realitzat casa per casa, ara s’han fixat cinc punts de distribució en edificis municipals repartits per les difrents zones del nucli de Meliana i el nucli de Roca. Els repartiments sempre han estat a càrrec dels empleats i les empleades municipals. Finalment, Riera detalla “per a aquestes actuacions, l’Ajuntament de Meliana ha destinat al voltant de 25.000 €”. És per això que en l’últim ple ordinari d’abril s’aprovà una modificació pressupostària per a implementar la partida de material, entre altres partides modificades per a fer front a la situació de la crisi sanitària i les seues conseqüències.