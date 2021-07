L’Ajuntament de Meliana guanya el recurs contra la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Connect on Linked in

Al 2010, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) va interposar als municipis de la Comunitat d’Usuaris de Vessaments de la Conca del Carraixet, entre els quals hi ha Meliana, una sanció d’1,6 milions d’euros per un vessament incontrolat. A aquest municipi li corresponia pagar uns 94.500 €. Ara, la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia ha estimat parcialment el recurs interposat per l’Ajuntament i la CHX haurà d’emetre una nova liquidació substancialment inferior, al voltant dels 9.000 € en el cas de Meliana, un estalvi de 85.000 € per al municipi. Sentència que s’ha conegut aquesta setmana mateix.

Com explica l’alcalde, Josep Riera: “quan vam arribar al govern al 2015, una de les primeres coses que vam constatar és la nefasta gestió que el Partit Popular havia fet de la Comunitat d’Usuaris de la Conca del Carraixet, que li estava costant a Meliana molts diners de manera innecessària”. Ràpidament es va constatar que el cànon que s’estava pagant anualment a la Confederació pel dret de vessament a la conca del Carraixet era molt superior al que realment corresponia, sense que per part dels governs del PP s’haguera rectificat l’anomalia. Així, es va constatar que es pagava per més volum d’aigua del que realment es vessava, ja que una part important era reutilitzada per al reg per part de la séquia de Rascanya. D’una altra banda, es computava tot el volum d’aigua com d’origen industrial -prou més car-, quan realment la immensa majoria era d’aigües urbanes. Només la revisió d’aquests paràmetres per part de la nova composició de la junta de govern de la Conca va suposar la reducció a la tercera part del cànon anual, que ara és d’uns 8.000 €. Un fet que es va rectificar ja en la liquidació del 2016.

Una cosa semblant, recorda el màxim responsable: “també ha passat amb la sanció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pel vessament del 2010, que es va quantificar amb un volum d’aigua que no tocava, aplicant un preu bàsic que no corresponia i amb un coeficient de penalització inadequat, tal com recull la sentència a favor de l’Ajuntament”. La rectificació s’ha aconseguit gràcies al procediment judicial que es va iniciar la legislatura passada pel conjunt de la conca amb els nous governs constituïts i al qual els governs populars anteriors s’havien negat.

Per a l’alcalde, diu: “va ser molt sorprenent la desídia en un tema mediambiental tan important i el poc rigor sobre els diners públics que va demostrar l’aleshores regidor de Medi Ambient i hui portaveu del Partit Popular en l’oposició, Pedro Cuesta. Tan poc rigor com el demostrat en la millora de la xarxa del sanejament de Meliana, que va quedar totalment paralitzada”. Així, cal recordar que, també al 2010, els aleshores vicepresident i conseller de Medi Ambient, Juan Cotino, i gerent de l’Empresa Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), José Juan Morenilla, van anunciar un pla de millora del sanejament de Meliana per un valor de 20 milions d’euros, dels quals només es va projectar una fase de sis milions que es va vore reduïda finalment a tres milions. Un gestió i un projecte molt qüestionats que, en alguns casos, ha acabat als tribunals amb sentències condemnatòries.Finalment, Riera conclou: “l’actual equip de govern ens hem pres molt seriosament tots els aspectes mediambientals i tenim en marxa actuacions en tots els àmbits: sanejament i aigües, energia, residus sòlids urbans o mobilitat”. Pel que fa al sanejament i les aigües, s’està treballant amb la Direcció General de l’Aigua la ubicació d’un serpentí de tractament de les aigües de les séquies que està pendent del subministrament elèctric per a la seua finalització, recepció i posada en marxa; i també els aspectes de millora de la xarxa dels nuclis de Roca i Cuiper, una actuació molt necessària.