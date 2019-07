L’Ajuntament de Meliana ha adjudicat la redacció del projecte del centre de dia per a majors

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha adjudicat la redacció del projecte, la redacció de l’estudi de seguretat i salut, la direcció facultativa, la direcció en execució i la coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció d’un centre de dia per a persones majors a Meliana, i l’avantprojecte per a la futura ampliació com a resdidència. L’adjudicació ha correspost a la unió temporal d’empreses (UTE) VIRAI-PSP Meliana, estudis d’arquitectura de Madrid i de Barcelona, per un import total de 263.778,79 €, corresponents a la subvenció atorgada per la Diputació de València en els pressupostos del 2018. El projecte haurà d’estar redactat a l’octubre.

Com recorda l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, “el centre de dia de Meliana és fruit del pla de construcció d’infraestructures socials impulsat per la Diputació de València en coordinació amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i té la finalitat de cobrir el dèficit a la zona pel que fa a aquest tipus de recursos assistencials”. Al seu dia es va valorar de manera molt positiva el tamany i la ubicació de la parcel·la aportada per l’Ajuntament de Meliana (4.340 m2) -pròxima als municipis de Foios i Albalat dels Sorells, ben comunicada, d’accés fàcil i amb un entorn agradable-.

El màxim responsable municipal detalla: “en la decisió s’ha valorat de manera molt positiva com s’ha pensat en les futures persones usuàries, amb espais agradables i funcionals, amb els recursos necessaris i amb una distribució interior que permetrà deambular per tot l’interior d’una manera còmoda, atractiva i plenament integrada en la vida pròpia del recinte”. També per la proposta per a una futura ampliació com a residència. A més, el centre serà innovador pel que fa a l’ús de la bioconstrucció, ja que una part constructiva molt important es farà amb mòduls de fusta amb aïllament tèrmic de palla d’arròs, elements naturals que permetran un aïllament saludable i major comfort.

La regidora de Serveis Socials i Majors, Marta Valero, conclou: “el centre de dia per a persones majors és una demanda ciutadana històrica que serà una realitat al llarg del 2020. El Departament de Serveis Socials està treballant conjuntament amb l’equip redactor per tal d’ajustar tots els detalls que facen del centre un espai acollidor, funcional i terapèutic”. En aquest sentit, cal recordar que la construcció de les obres s’abordaran també amb una subvenció de la Diputació, de 3,4 milions d’euros, corresponent als pressupostos del 2019.