L’Ajuntament de Meliana ha iniciat les obres per a la remodelació integral del c/ Juli Benlloch, que connecta el pas a nivell de l’estació del metro amb la CV-300. L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Sogeser, Servicios Integrales, SL d’Alboraia per 282.571,93 €. És tracta d’una inversió corresponent al Pla d’obres i serveis municipals de la Diputació 2018-2019 (SOM).

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “les actuacions afecten tant el clavegueram com la xarxa separativa de pluvials -en aquest cas també al c/ Ramón y Cajal, per on han començat les obres-; es faran les voreres i es col·locaran les conduccions dels diferents subministraments, es millorarà el jardí i s’ubicarà una illa de contenidors soterrats a l’inici del carrer”. Cal recordar que en aquest carrer hi ha trams on encara no hi ha clavegueram i es fa servir l’antiga xarxa de séquies. Es tracta d’una obra molt reclamada pel veïnat. Les obres s’allargaran fins a final d’any.

El responsable també recorda: “aquesta actuació forma part del condicionament de tot un eix que vertebra el nucli urbà en direcció oest-est on ja s’ha executrat diferents obres dins de la planificació que s’havia fet i que s’han anat realitzant els últims anys”. Així, primer es va resoldre el problema urbanístic de la cruïlla dels carrers Sol i Garrigosa amb l’enderrocament d’una casa i la urbanització de la zona. També es va adequar el pàrquing de la plaça de la Llibertat i es va construir la rotonda de connexió del c/ Garrigosa amb els carrers Miguel Hernández i Aragó. Recentment, s’ha prolongat el c/ València fins a l’entorn de l’estació i s’ha adequat el pàrquing del c/ Sor Isabel de Villena. Amb les obres del c/ Juli Benlloch, es finalitzaran les actuacions municipals i només faltarà la construcció de la rotonda d’accés a Meliana i Foios, a la CV-300, competència de la Generalitat, que en breu licitarà les obres.

Finalment, Riera torna a insistir: “totes aquestes actuacions tenen la finalitat de millorar la trama urbana i facilitar un nou model de mobilitat pel nucli urbà”. En els pròxims mesos, a la zona també s’instal·larà una de les dos estacions de bicicletes de préstec previstes.