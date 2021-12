L’Ajuntament de Meliana informa sobre les alternatives de l’alta velocitat ferroviària València-Castelló

Print This Post

Dijous va tindre lloc a Roca la primera reunió informativa organitzada per l’Ajuntament per a tractar l’estudi d’alternatives del traçat d’alta velocitat ferroviària València-Castelló. La reunió, presidida pels alcaldes de Meliana i Foios, Josep Riera i Sergi Ruiz, va comptar amb les explicacions del tècnic d’administració general i de l’arquitecta de l’Ajuntament de Meliana, José Vicente Orts i Cristina Alonso.

Com recorda l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “la primera reunió calia fer-la al nucli de Roca-Cuiper perquè és un dels punts més afectats pel traçat que el Ministeri proposa pel litoral, que és el mateix que ja plantejava en el projecte del 2010. Un nucli on al seu dia es van concentrar moltes de les mobilitzacions per a lluitar contra una barbaritat que suposa aquest traçat quant a l’impacte ambiental a la població, al territori i a l’horta”.

En aquesta primera sessió, s’han plantejat els antecedents, de fa ja 20 anys, i els canvis des del projecte anterior del 2010; les alternatives presentades ara pel Ministeri en el nou estudi; la situació de l’alternativa plantejada al seu dia pels ajuntaments amb el traçat pel by-pass; els terminis d’informació pública i de presentació d’al·legacions i el marge de maniobra. Tot, després de la presentació que el Ministeri feu als ajuntaments de tot el traçat el passat 24 de novembre a Sagunt.

Respecte de la proposta presentada pels ajuntaments de l’Horta Nord amb temps i forma durant el procés de redacció de l’estudi d’alternatives, i que plantejava un traçat paral·lel al by-pass (A-7), el màxim responsable municipal ha ressaltat: “No ens ha semblat gens correcte el tractament que el Ministeri ha fet del projecte elaborat amb detall i amb arguments molt sòlids per part de la Universitat Politècnica de València. Entenem que el Ministeri l’hauria d’haver estudiat i presentat entre les alternatives a valorar. Així, no renunciem a incorporar-lo entre les al·legacions perquè es valore com correspon”.

Davant d’una nombrosa concurrència, el màxim responsable municipal ha ressaltat: “és fonamental, necessari i innegociable que qualsevol traçat de qualsevol infraestructura d’aquestes característiques respecte la protecció vigent de l’horta i garantisca el menor impacte ambiental i la menor afecció al territori”. Són precisament els aspectes que estan generant major consens i que seran fonamentals a l’hora de valorar les alternatives i que, per tant, definiran les al·legacions. Des de l’Ajuntament s’està treballant ja per tal d’assolir com més consens millor i les reunions informatives se succeiran en les pròximes setmanes.