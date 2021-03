L’Ajuntament de Meliana liquida el pressupost del 2020 amb 7,5 milions de romanent de tresoreria

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha liquidat els pressupostos del 2020 amb una despesa total de 7.754.773,91 € i uns ingressos d’11.715.341,33 amb un resultat molt positiu i d’acord amb la planificació econòmica de la legislatura. S’ha tancat l’exercici en estabilitat pressupostària i una capacitat de finançament o superàvit pressupostari de 3,7 milions d’euros. Aquest resultat tan positiu es deu principalment als recursos provinents d’altres administracions per a subvencionar projectes i inversions concretes. La més important, la del centre de dia per a persones majors, amb un cost de 3,3 milions d’euros. Tot i que les regles fiscals de l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa estan suspeses pel Congrés per als anys 2020 i 2021, el resultat de l’Ajuntament de Meliana del 2020 és de compliment de les dos.

Així, com indica la tinenta d’Alcaldia i regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “l’Ajuntament incorporarà al pressupost d’enguany més de 4 milions d’euros en inversions compromeses. A més del centre de dia, hi ha les inversions finançades per la Diputació, com ara l’ordenació de la mobilitat i l’accessibilitat al barri de Nolla, el canvi de la gespa del camp de futbol, obres de sanejament, l’ampliació dels nínxols del cementeri o la remodelació de les instal·lacions del Centre de Formació de Persones Adultes”. Es tracta d’actuacions de les quals es van rebre les subvencions en el 2020, però que l’execució, i per tant la despesa, es realitzarà en el 2021.

D’altra banda, explica la responsable: “hi ha al voltant de dos milions d’euros més del romanent que són incorporables als pressupostos del 2021 per a l’execució d’inversions financerament sostenibles o amb finançament afectat que permetran portar endavant diferents projectes que el govern municipal ja té planificats i que es poden complementar, a més, amb subvencions o aportacions d’altres administracions.” Bàsicament en els àmbits de la millora del sanejament, la compra de terrenys per a dotacions públiques, la millora de les vies públiques, actuacions per a la consecució dels objectius mediambientals o la millora d’instal·lacions esportives i culturals. Unes actuacions que també tenen la finalitat d’activar l’economia.

Per a la responsable de l’àrea “els resultats d’enguany, i dels cinc anys anteriors, són la constatació que s’està fent una gestió econòmica i pressupostària molt rigorosa i eficient amb deute zero des del 2017. El grau d’execució i d’inversió és molt elevat en un ventall ampli de programes i projectes i, a més, s’ha pogut donar resposta a les necessitats extraordinàries motivades per la crisi sanitària i la pandèmia”. En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament ha destinat més de 150.000 € a ajudes socials directes i 50.000 € als sectors econòmics tradicionals, o 300.000 € a diversos plans d’ocupació per a contrarestar els efectes de la crisi. A més, ha destinant recursos extraordinaris per a l’adquisició de material i actuacions de protecció o desinfecció. Tot i les circumstàncies, s’han executat inversions per prop d’un milió d’euros.

És rellevant el fet que tota la gestió municipal continua realitzant-se amb els nivells més baixos de càrrega impositiva des del 2010. Com explica Asensio, “si al 2013 la recaptació per la contribució urbana (IBI) fou de 2,7 milions d’euros, en el 2020 ha sigut de 2,3 milions. El repte de l’Ajuntament per a enguany és administrar els bons resultats econòmics per a poder continuar l’impuls de la planificació i de la gestió municipals. En aquest sentit, la segona tinenta d’Alcaldia destaca que “anem a utilitzar aquests recursos, aprofitant la relaxació de les regles fiscals que fins ara ho impedia, per a fer una gestió urbanística important que ens permeta escometre els projectes i les infraestructures del futur, que estan pendents des del 1991”. Com ara l’adquisició dels terrenys que falten per a la construcció del nou centre educatiu, dins del programa Edificant de la Generalitat Valenciana, o l’execució del clavegueram de Roca, entre altres projectes.