L’Ajuntament de Meliana lliura, per tercer any, la Carta de Ciutadania

L’Ajuntament de Meliana, per tercer any consecutiu, dissabte va lliurar la Carta de Ciutadania a les xiquetes i els xiquets nascuts a Meliana l’any 2019. En concret, n’han sigut 37 (14 i 23, respectivament), algun dels dos anys anteriors que, al seu dia i per circumstàncies diverses, no van poder assistir a l’acte.

Com explica la tinenta d’alcaldia i reponsable de l’acte, Maria Pilar Asensio: “és important anar creant el sentiment de pertinança a un poble i a una societat i que l’Ajuntament representa eixe esperit d’acolliment”. De fet, és un acte en què moltes parelles joves que fixaren la residència al municipi per diversos motius comencen a prendre consciència de la vida social del poble.

Es tracta d’un acte molt senzill en què, després de la benvinguda, cada xiquet o xiqueta rep de mans de l’alcalde, Josep Riera, un llibre personalitzat que conté la carta universal dels drets dels infants i una històra que narra els aspectes més característics de Meliana: de la seua gent, de l’entorn, dels espais… Un text del mestre i escriptor Daniel Balaguer il·lustrat per l’artista Lluïsa Beltran, els dos del municipi.

Enguany, remarca la regidora, “atesa la situació extraordinària de la crisi sanitària es va haver d’ajornar l’acte i hem volgut que, precisament aquest, fora el primer acte institucional de caràcter social a celebrar en l’anomenada nova normalitat”. Això sí, enguany s’ha celebrat a l’aire lliure, a la plaça Major, amb totes les mesures necessàries: recinte delimitat, l’aforament controlat, el distanciament necessari entre els grups familiars, la neteja de mans a l’entrada i l’ús de la careta durant tot l’acte.

Finalment, conclou Asensio, “és un acte molt ben valorat per les famílies i per la ciutadania de Meliana”, que en aquesta edició també ha estat amenitzat amb la presència de diversos personatges infantils i el repartiment de globus a càrrec d’una empresa local amb la finalitat de donar suport als comerços i les pime del poble.