L’Ajuntament de Meliana millora la vorera del c/ l’Horta

L’Ajuntament de Meliana ha realitzat una actuació de millora de la vorera del c/ l’Horta per on transcorre un dels trams urbans de l’Anell Verd metropolità. S’hi ha fet una inversió de 21.488,34 € a càrrec de Centre Verd, l’empresa concessionària dels parcs i jardins municipals.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “la vorera estava en molt males condicions perquè els arbres l’havien alçada i calia fer una reparació important per a garantir el pas de bicicletes i de vianants en condicions de seguretat”. Així, s’ha optat per fer una jardinera correguda al llarg de tot el carrer on s’han plantat diverses espècies de bardissa que donaran més espai als arbres -abans només comptaven amb escocells-, i a més embelliran el tram. Com diu l’alcalde “hem mirat de fer una actuació que no suposara tallar els arbres ara que ja estan grans i ja fan la funció d’ombratge”. També està previst canviar la tanca que separa la vorera de l’horta, que també es troba en males condicions.

El carrer és un dels d’entrada al municipi i, amb aquest actuació, millora l’aspecte. A més, es tracta d’un tram de l’Anell Verd molt concorregut, ja que es troba a la zona d’intersecció amb l’altre carril bici important que travessa el municipi, el de la Via Xurra.