L’Ajuntament de Meliana millora les infraestructures del mercat no sedentari

L’Ajuntament de Meliana ha fet millores en les infraestructures necessàries per a la realització, en bones condicions, de l’activitat del mercat no sedentari que cada dijous se celebra a la plaça de Nolla del municipi. Les actuacions han suposat una inversió de 61.486,15 € i han estat subvencionades amb 50.000 € per part de la Direcció General de Comerç de la Generalitat Valenciana dins del programa de millora dels mercats.

La regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí, recorda: “les actuacions que s’han realitzat eren una demanada de les persones titulars de les parades i també del veterinari titular encarregat de les inspeccions sanitàries periòdiques”. Així, s’han centrat, d’una banda, a dotar de tendals les parades ubicades al claustre de la plaça per tal de protegir-les de les inclemències meteorològiques; i, de l’altra, a instal·lar un lavabo de neteja automàtica perquè el puguen fer servir els comerciants del mercat. Així, la instal·lació dels tendals ha suposat una inversió de 17.926,15 €, mentre que el cost del lavabo ha sigut de 41.127,90 €. La resta correspon a l’obra d’instal·lació.

Com incideix la responsable “es tracta de dignificar un espai i una activitat com la del mercat que fa una funció tradicional al municipi i que dona un servei a la ciutadania. En aquest sentit -incideix la regidora-, durant tota la pandèmia el mercat ha sigut un dels llocs per a proveir-se de productes de primera necessitat i, des de l’Ajuntament, hem posat els mitjans perquè haja estat funcionant com més temps millor”. A la plaça de Nolla ja es feu una primera actuació de millora en la legislatura anterior que es va centrar a facilitar l’accessibilitat i a reparar diferents elements com ara el paviment o els sòcols de les lluminàries.