L’Ajuntament de Meliana millora les instal·lacions del centre de formació de persones adultes

L’Ajuntament de Meliana ha executat les obres de millora de l’edifici de l’antic col·legi Pius XII on està ubicat el centre de formació de persones adultes. Es tracta d’una actuació finançada amb la subvenció de 76.000 € de la Diputació de València corresponent al Pla de millora d’espais educatius municipals del 2019. Obres que ha executat l’empresa adjudicatària Cerrajería Calvo, de la localitat.

Segons el regidor d’Educació, Joan Orts: “amb aquesta actuació, realitzada gràcies al suport de la Diputació, hem pogut fer una millora notable d’unes instal·lacions antigues amb la finalitat de prestar un servei de qualitat en la formació de les persones adultes”. S’han fet actuacions concretes en diferents àmbits per tal de millorar les instal·lacions, l’envoltant eficient de l’edifici, l’accessibilitat i l’aspecte o la funcionalitat.

Concretament, detalla el responsable “S’ha actuat en l’accessibilitat de la porta principal d’accés, un element important ja que l’edifici també acull el taller de persones adultes amb diversitat funcional. S’ha canviat tota la fusteria exterior i interior antiga, s’ha impermeabilitzat el sostre, s’ha canviat tota la instal·lació elèctrica per a adaptar-la a la normativa vigent i s’ha pintat tot l’interior i s’ha repassat la façana”. A la porta principal s’ha generat una plataforma d’avanç que integrar les escales i la rampa d’accés i millora, per tant, l’espai de recepció. La fusteria exterior, d’alumini és ara eficient i oscil·lobatent per a un millor confort i l’estalvi energètic.

D’altra banda, amb l’actuació es milloren les aules de la formació d’adults que, alhora, estan homologades per Labora per a impartir formació de cursos i tallers, amb la qual cosa s’ha millorat un espai educatiu i de formació molt important per al municipi.

Finalment, Orts també ha destacat: “és important el fet que totes les intervencions han sigut realitzades per professionals i empreses de Meliana i això, ara mateix, és un revulsiu en la reactivació econòmica del poble”. Cal indicar que aquesta actuació també s’ha aprofitat per a resoldre un tema pendent al Conservatori Professional de Música, on s’ha canviat la porta principal d’accés per a fer-la més segura.