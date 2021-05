L’Ajuntament de Meliana millorarà la mobilitat i l’accessibilitat al nucli de Nolla

Connect on Linked in

Entre les actuacions programades en el pla d’inversions de la Diputació 2021-2021 corresponent al municipi de Meliana, l’Ajuntament ha previst la millora de la mobilitat i l’accessibilitat al Nucli de Nolla, separat del nucli urbà de Meliana, que inclou una zona de vivendes, la planta industrial de la multinacional Scheneider electric i el palauet de Nolla. Una inversió que suposarà uns 418.000 €

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “és necessari fer millores en les infraestructures viàries de la zona per a guanyar en mobilitat, accessibilitat, seguretat viària i millora de la circulació”. Així, el projecte que està en redacció contempla tres actuacions. D’una banda, l’adequació d’una ciclovia recta, d’uns 400 metres, que connecte el carril bici de la via Xurra amb el camí del Quinzet i done accés tant al carrer l’Alba i la fàbrica de Schneider com, un poc més a l’est, a un nou accés al palauet de Nolla. Amb això, es connecta la principal xarxa de carrils bici amb dos llocs d’interés general. Per a la connexió correcta amb el carrer l’Alba, també es farà l’adequació d’un tram de camí, actualment de terra, que ara mateix és irregular i que, quan plou, presenta problemes per a ser transitat.

D’altra banda, incideix el màxim responsable municipal: “cal donar resposta als problemes que es generen al camí del Barranquet amb l’entrada i eixida de camions a Schneider, sobretot tenint en compte la quantitat de trànsit que suporta aquest vial que ha esdevingut un eix comarcal de connexió oest-est entre dos carreteres importants com són la V-21 i la CV-300”. En aquest sentit, es planteja crear un nou vial d’accés des del camí del Quinzet a la part nord-est de la planta industrial i també als camps d’horta de l’àmbit. Aquest vial, d’uns 200 metres de llarg, es farà seguint els criteris d’integració paisatgística que marca el PAT de l’Horta.

Finalment, Riera destaca: “la reordenació de la zona permetrà que Schneider elèctric optimitze també les seus instal·lacions i puga alliberar espai al voltant del palauet de Nolla, que passaria a titularitat municipal”. Aquesta possibilitat és fonamental de cara a les següents fases de rehabilitació d’aquest edifici patrimonial tan important per a Meliana, ja que permetria ubicar a l’exterior de l’edifici serveis bàsics per a la seua futura utilització, com ara una entrada lateral al recinte, l’ascensor, els lavabos o un espai de magatzem. Això ajudaria a respectar al màxim les característiques actuals de l’edifici i no haver de sacrificar elements patrimonials d’interés, sobretot mosaics. Amb la finalitat de fer possibles les diferents actuacions, i després d’un procés important de gestions administratives com ara l’adquisició dels terrenys i diferents informes pertinents d’altres administracions, l’Ajuntament i Schneider electric estan ultimant el conveni corresponent