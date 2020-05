L’Ajuntament de Meliana recepciona les obres del palauet de Nolla

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha recepcionat les obres del palauet de Nolla en haver finalitzat la fase de rehabilitació més important en la recuperació de l’edifici. Les obres, adjudicades a l’empresa Construcciones Nebot Adelantado, SL per 579.532,67 €, començaren l’abril del 2019 i s’han allargat un poc més del previst per la situació de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19. El palauet de Nolla és un dels edificis patrimonials més importants del municipi i de la comarca i, juntament amb la fàbrica annexa, fou bressol del mosaic Nolla, el paviment industrial de final del segle XIX i mitjan del segle XX que va tindre una expansió comercial d’abast internacional.

Com destaca l’alcalde i reponsable d’Urbanisme, Josep Riera: “ha sigut la primera intervenció integral i en profunditat, ja que hem actuat en elements de consolidació de l’edifici com ara els forjats, tota la fusteria exterior o les façanes sud i est, però també ha servit per a actuar ja en els elements decoratius, com ara àmplies zones de diferents paviments Nolla, les motlures decoratives en escaiola o les pintures decoratives en sostres i parets”. En tots aquests processos, s’ha comptat amb un grup multidisciplinar de professionals i persones expertes.

El màxim responsable municipal recorda: “després d’aquesta intervenció, l’edifici començarà a tindre un ús públic i serà visitable, també com a part de l’oferta turística de Meliana, ja que és un dels elements que aportem a l’itinerari patrimonial del projecte Turisme Carraixet”. En aquest sentit, cal incidir que és un dels requisits del programa europeu FEDER, vinculat amb la projecció turística. Les previsions d’obertura i la programació inicial prevista s’han vist afectades per la crisi sanitària i el procés de desconfinament i de represa de les activitats. En aquest sentit, Riera explica: “no serà fins que entrem en la fase 2 que, com s’ha fixat des del govern de l’estat, podrem començar a obrir el palauet amb activitats i grups reduïts. En aquest sentit, estem refent tot el plantejament inicial, però sempre donant-li al palauet i al mosaic la rellevància i la importància que han assolit”.

El cost total del programa ha sigut de 610.000 €, dels quals 252.000 € han correspost a fons europeus FEDER dins del programa de rehabilitació de patrimoni impulsat per Presidència de la Generalitat Valenciana i la resta a fons propis i de la Diputació de València. En el programa s’ha inclòs el material audiovisual divulgatiu que s’ha elaborat perquè les persones que visiten el palauet puguen conéixer tant el procés de rehabilitació -material eleborat per l’arquitecta i fotògrafa, Milena Villalba, i Santi H. Puig-, i la importància del mosaic Nolla i del palauet en el context socioeconòmic dels segles XIX i XX -material elaborat per la productora Barret, Cooperativa Valenciana-.