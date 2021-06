L’Ajuntament de Meliana s’adhereix al pla Reacciona de la Diputació en tres projectes

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana té previst realitzar diverses actuacions mediambientals en els pròxims mesos. En aquest sentit, s’ha adherit a la convocatòria de subvencions de la Diputació de València dins del pla Reacciona que s’impulsa des de l‘àrea de Medi Ambient de la institució provincial.

En concret, la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris, detalla: “en aquesta primera convocatòria d’enguany ens centrarem en els aspectes de sanejament i de l’eficiència energètica amb tres projectes”. Així, d’una banda hi ha l’actuació més important, valorada en 318.000 €, que consistirà en la substitució de tot el sanejament i el reforç de la xarxa d’aigües pluvials del tram de l’avinguda de la Senyera entre els carrers Juli Benlloch i Salvador Giner. Com explica la responsable: “després que la Generalitat ha executat la rotonda i millora de la CV-300, ara és l’Ajuntament qui ha de millorar el vial municipal annex pel que fa al sanejament, però també l’optimització de la xarxa de pluvials municipal per a reduir al màxim els efectes de les pluges torrencials en un punt sensible a les inundacions”. Evidentment, les obres també suposaran l’adequació de la vorera i del paviment de la calçada.

Respecte de l’eficiència energètica, es presenten dos projectes a dos línies de subvencions. D’una banda, es pretén elaborar els informes de certificació energètica dels edificis municipals, que ha de servir de guia per a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions. I, de l’altra, la regidora indica: “tenim diversos projectes per a la instal·lació de sostres solars per a l’autoconsum en diferents edificis municipals amb la finalitat de fer servir energies verdes i reduir el cost de la despesa municipal en llum”. Actuacions per a les quals també s’ha sol·licitat subvenció a l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) del Ministeri per a la Transició Ecològica. Així, a la Diputació es demana ara la subvenció per a una primera actuació al Centre Cultural Rausell. Aquests dos projectes suposaran un cost de 32.000 €.

Finalment, Peris conclou: “aquests són els projectes que hem presentat per a la primera convocatòria de subvencions del pla Reacciona, però n’estem preparant altres per a quan isca la segona línia de subvencions que s’està preparant per part de l’àrea de Medi ambient de la Diputació”. Tots aquests projectes i inversions responen als diferents documents estratègics que l’Ajuntament de Meliana té aprovats, com ara l’estratègia europea ViuHo de desenvolupament urbà i sostenible (EDUSI); i el Pla d’acció per al clima i l’energia sostenibles (PACES) del Pacte de les Alcaldies europeu.