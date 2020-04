L’Ajuntament de Mislata atén més de 30.000 consultes ciutadanes des de l’inici de l’Estat d’Alarma

Connect on Linked in

El consistori té habilitat un sistema de WhatsApp per a urgències, que en l’actualitat ha atés a més de 1.200 persones amb més de 3.500 missatges instantanis enviats

L’inici de l’Estat d’Alarma va suposar un canvi radical en la manera d’atendre la ciutadania. Per això, l’Ajuntament de Mislata va prendre la decisió de reforçar i ampliar els canals d’informació i comunicació que ja posseïa en l’actualitat i continuar prestant un servei d’informació directe amb tota la població, ara de forma totalment telemàtica o telefònica.

Abans de l’arribada del COVID-19, el consistori ja disposava d’un gran sistema d’atenció telemàtica. D’una banda, a través de les xarxes socials oficials de l’Ajuntament de Mislata (amb perfils propis en Facebook, Instagram i Twitter); per un altre, el Correu Ciutadà, del qual qualsevol persona pot fer ús mitjançant la seua adreça electrònica, i una APP per a traslladar qualsevol incidència.



A tots aquests canals, amb la crisi sanitària s’ha afegit un sistema de contacte a través de WhatsApp. Aquest canal de comunicació, per al qual s’han posat a la disposició dels veïns i veïnes de Mislata tres números de contacte, porta en l’actualitat més de 3.500 missatges enviats, atés així a més de 1.200 persones. Segons afirma l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “la voluntat de l’equip de Govern ha sigut crear un canal nou de participació i informació en el qual la ciutadania puga sol·licitar qualsevol tipus d’informació i ajudar-los en aquesta situació que ens trastoca la rutina que teníem establida.”



A més d’aquest servei de missatgeria instantània, la regidoria de Benestar Social es va proposar com a prioritat no deixar a cap persona major arrere, per la qual cosa, el personal del departament, juntament amb la regidoria de Persones Majors i la seua xarxa de voluntaris i voluntàries formada pels tutors de les diferents llars de jubilats, han realitzat ja més de 7.000 trucades telefòniques a les persones que formen aquest important sector de la població, per a saber l’estat en el qual es troben i les necessitats que puguen arribar a tindre. Segons el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, “el nostre compromís amb les persones majors està sent una prioritat en aquest estat d’alarma; no podem permetre que aquelles persones que ens van cuidar a nosaltres ara es queden desateses”.



En aquest sentit, el departament de Benestar Social està informant a totes les persones majors dels recursos dels quals disposen, com és el programa “Menjar a casa”, els establiments d’alimentació que fan repartiment a domicili o el nou programa “Connecten-dos”, en el qual es posa a la disposició de les persones majors un treballador o treballadora perquè puguen fer-los la compra de productes bàsics i de farmàcia i portar-li-la a casa.



En total, sumant totes les consultes que s’han realitzat per part de la ciutadania, a través de qualsevol dels canals de comunicació i informació, i les assistències que han partit des de la pròpia administració, són ja més de 30.000 les consultes ateses per l’Ajuntament de Mislata des de l’inici de l’Estat d’Alarma.