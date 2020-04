L’Ajuntament de Mislata compra 50.000 màscares per a repartir a la ciutat

Connect on Linked in

Les màscares compleixen les indicacions de les autoritats sanitàries i seran reutilitzables i llavables.



Carlos F. Bielsa: “Des del consistori volem garantir la salut de tots els veïns i veïnes, els qui estan mostrant exemplaritat i col·laboració des del principi per a, entre totes i tots, guanyar aquesta batalla al virus”



Encara que en aquests moments no és obligatori l’ús de màscares d’autoprotecció, i a pesar que encara existeixen restriccions per a moure’s o utilitzar la via pública a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma i l’obligatorietat de confinament a casa de tota la ciutadania, l’Ajuntament de Mislata ha sigut previsor i ha comprat 50.000 màscares per a repartir entre tota la població quan estiguen disponibles, amb l’objectiu de proveir a tots els mislateros i mislateras d’aquesta mesura d’autoprotecció per al moment en el qual s’alce aquest estat d’alarma.



L’adquisició s’ha efectuat a través de la Mancomunitat de l’Horta Sud, organisme intermunicipal que ha coordinat la compra per als ajuntaments de la comarca, fet que ha permés poder accedir a un mercat complicat actualment d’una forma més avantatjosa.



Les màscares adquirides són homologades i estan emparades per la normativa vigent, complint així amb les indicacions de les autoritats sanitàries. A més, les màscares seran reutilitzables i llavables perquè puguen ser utilitzades en més d’una ocasió.



Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “la prioritat per a aquest govern municipal sempre han sigut les persones, i en aquests moments de crisi sanitària volem estar encara més al costat de tota la ciutadania. Amb la compra i pròxima distribució d’aquestes 50.000 màscares, des del consistori volem garantir la salut de tots els veïns i veïnes, els qui estan mostrant exemplaritat i col·laboració des del principi per a, entre totes i tots, guanyar aquesta batalla al virus”.



A més d’aquestes 50.000 unitats que repartirà el propi consistori de Mislata, la Generalitat Valenciana ha anunciat ja que subministrarà màscares en les farmàcies de Mislata a persones vulnerables i majors de 65 anys, un repartiment que serà també gratuït mostrant simplement la targeta SIP. Aquesta distribució encara no ha començat, es preveu que es realitze en els pròxims dies i s’anunciarà el moment en el qual les màscares ja estiguen a la disposició d’aquest sector de la població per a la seua recollida. Per part seua, el Govern d’Espanya ha anunciat també que garantirà el subministrament de màscares a preus raonables quan s’alce l’Estat d Alarma i comence la normalitat.