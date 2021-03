L’Ajuntament de Mislata crea un programa per a evitar la bretxa educativa

El programa Connectats, creat per a limitar l’absentisme escolar o altres problemes lectius, ofereix un espai i eines a l’alumnat que, a causa de la crisi sanitària, acudeix a l’institut de manera semipresencial

Carlos F. Bielsa: “Un dels efectes secundaris de la COVID-19 és l’abandó escolar. És la nostra obligació crear eines que compensen les desigualtats i previndre l’augment de la bretxa educativa”

a situació sanitària ha fet que els alumnes i alumnes dels instituts de Mislata hagen de seguir el curs acadèmic de manera semipresencial assentint en dies alterns o rotatius als centres educatius. Amb la fi evitar desigualtats i especialment, previndre l’abandó i el fracàs escolar, l’Ajuntament de Mislata es posiciona com a agent d’igualtat educatiu i posa en marxa el programa educatiu “Connectats”. De dilluns a divendres i en horari de demà, quatre professionals de l’educació, especialitzats en Educació Secundària, proposen activitats, resolen dubtes i reforcen coneixements als xics i xiques que acudisquen a les aules habilitades en el Centre Jove del Mercat de Mislata. Ana María Julián, regidora d’Educació, posa en valor la necessitat d’aquesta mena de programes ja que, “en la nova situació social i sanitària, l’alumnat és un dels col·lectius de major afectació, ja no sols en aspectes lectius sinó també en el desenvolupament personal i psicològic”. El programa “Connectats” sorgeix de les circumstàncies que genera la crisi sanitària de restringir aforaments espais i mantindre les distàncies, alguna cosa que en moltes ocasions és incompatible amb el propi espai amb el qual compten els instituts de secundària de la localitat, i per això obliga l’alumnat a assistir de manera presencial en dies rotatius o alterns. Aquesta circumstància suposa un especial risc per a aquells alumnes i alumnes amb dificultats d’aprenentatge o circumstàncies personals, aprofundint en el fracàs o fins i tot abandó escolar.

Com aclareix l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “l’Ajuntament té l’obligació d’implicar-se en aquests casos, no permetent que es puguen donar situacions de vulnerabilitat. Hem d’implicar-nos com a agents d’igualtat i previndre que el fet de no acudir físicament a les aules puga portar a l’alumne o alumna a no completar la seua educació i òbriga la porta a situacions de marginalitat o exclusió social”.