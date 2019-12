L’Ajuntament de Mislata diu adeu als gots i botelles de plàstic

Connect on Linked in

El consistori ha repartit entre tots els seus treballadors i treballadores botelles reutilitzables de vidre temperat amb el lema “Vaig donar no al plàstic”



L’Ajuntament de Mislata continua en el seu ferm compromís per complir els objectius mediambientals de l’Agenda 2030 i transformar l’administració local en una institució més sostenible i eficient. A través de la iniciativa “Vaig donar no al plàstic”, el govern municipal pretén incentivar la no utilització de botelles i gots de plàstic fins a la seua completa desaparició. Al costat del lema de la campanya, apareix el logo d’un peix, un dels símbols dels objectius d’aquest pla d’acció mundial a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, basat en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Concretament, es refereix a la conservació i protecció dels oceans evitant l’abocament de residus plàstics a les seues aigües.



L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha volgut repartir algunes de les botelles entre els membres del personal i ha aprofitat per a recordar la importància de prendre mesures urgents contra el Canvi Climàtic, “encara que siga amb xicotets gestos com aquest, aconseguir que 350 treballadors deixen a un costat les botelles i gots de plàstic, estem lluitant per un món i per una Mislata més sostenible i neta”.



Al costat de l’alcalde, li ha acompanyat María Luisa Martínez Mora, vicealcaldessa i regidora de Medi ambient, “en total hem repartit 350 unitats d’aquestes botelles de vidre. Si una d’elles substitueix a totes les botelles i gots de plàstic que pot usar una persona a la setmana, la quantitat de plàstic que eliminem i deixem d’usar és realment gran”, afirmava Martínez Mora.



Aquesta iniciativa és una de les moltes en les quals s’ha involucrat el govern de Bielsa, com l’objectiu de “paper 0%”, la digitalització total de l’administració, el reg intel·ligent o la recent instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.