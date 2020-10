L’Ajuntament de Mislata dona una nova oportunitat laboral a 50 veïns del municipi

Print This Post

La cinquena edició d’aquest programa municipal permet millorar l’ocupabilitat



L’Ajuntament de Mislata ha posat en marxa una nova edició del seu Pla Social d’Ocupació Municipal, un programa que ofereix a 50 persones l’oportunitat d’ocupar un lloc de treball. Les persones seleccionades han signat un contracte laboral de 3 mesos i prestaran els serveis relacionats amb l’empresa pública Nemasa.



Entre aquestes tasques es troba la millora de l’espai públic i les seues instal·lacions, la conservació del mobiliari urbà, el manteniment de les zones per a mascotes, la realització de labors auxiliars de neteja i pintura i algunes tasques de jardineria.



A més, s’utilitzarà un grup de persones per a formar la patrulla Covid, que farà algunes feines per a frenar l’expansió de la pandèmia com la desinfecció de les àrees de jocs infantils o el control de l’aforament en alguns esdeveniments.



Com s’ha desenvolupat en les anteriors edicions, els 50 llocs de treball s’han dividit per edats. Veïns d’entre 16 i 29 anys, d’entre 30 i 44, majors de 45 anys i ciutadans amb diversitat funcional.



L’alcalde de la localitat Carlos Bielsa, ha recalcat la importància d’aquests plans d’ocupació per a donar oportunitats i generar esperança en aquelles persones que necessiten ajuda. Amb projectes com aquest l’Ajuntament de Mislata s’ha convertit des de fa uns anys en el principal motor de creació de treball de la ciutat.