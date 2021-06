L’Ajuntament de Mislata posa en marxa una nova edició del seu Pla Social d’Ocupació

Connect on Linked in

El programa municipal donarà una oportunitat laboral a 50 persones per a millorar la seua ocupabilitat i la seua reinserció en el mercat laboral

Carlos F. Bielsa: “Les Administracions Públiques i la política han de ser un instrument útil per a canviar i millorar la vida de les persones, i aquest Pla Social d’Ocupació és un bon exemple d’això”

El govern de Mislata, complint amb el seu compromís en matèria d’ocupació i formació, llança una nova edició del seu Pla Social d’Ocupació Municipal que permet tornar a ocupar un lloc de treball ajudant les persones beneficiàries a millorar la seua ocupabilitat o la seua reinserció en el mercat laboral.

Aquesta edició, igual que en anys anteriors, el Pla ofereix 50 llocs de treball ramificats per edats. De manera que, un 60% dels llocs es destinen a persones d’entre 16 a 45 anys, i el restant 40% per a majors de 45; a més, hi ha 3 llocs destinats a persones amb diversitat funcional. Les persones seleccionades obtindran un contracte laboral de 3 mesos i cobriran necessitats del municipi en la prestació de serveis.

Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “la política està per a salvar persones, per a donar-los oportunitats i futur, i per això llancem de nou el nostre Pla Social d’Ocupació, una iniciativa política pionera que posa de manifest la nostra voluntat per no deixar a ningú al marge. Per al govern de Mislata les persones i el principi d’igualtat d’oportunitats són la prioritat “.

El termini de registre de sol·licituds estarà obert del 7 al 20 de juny, una vegada s'han publicat ja les bases aprovades per la Junta de Govern Local en el Butlletí Oficial de la Província. La recollida de perfils i la seua documentació es tramitarà, com sempre, a través de l'Agència de Desenvolupament Local. Per a presentar-se, el requisit és estar empadronat a Mislata amb dos anys d'antiguitat i constar com a aturat en la base de dades de LABORA. La baremació per a adjudicar les places se cenyirà estrictament a criteris socioeconòmics, valorant també els anys de residència en el municipi i el no haver sigut beneficiari d'anteriors programes d'ocupació municipal.