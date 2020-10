L’Ajuntament de Mislata potencia el servei d’ajuda a domicili a les persones majors del municipi durant la pandèmia

Connect on Linked in

El departament de benestar social ha ampliat l’atenció durant la pandèmia i incrementant el pressupost municipal per a poder atendre un major nombre de persones majors dependents.



Carlos F. Bielsa: “Hem invertit més de 250.000 euros en 2020 i incrementarem la despesa per a 2021 perquè cap major es quede arrere”

Des de fa més de 10 anys, Serveis Socials de l’Ajuntament de Mislata, ha prestat el servei d’ajuda a domicili a persones majors amb pocs recursos. Un ajuda destinada a aquells que tenen pendent la resolució de la concessió de la dependència o, davant l’escassetat de recursos, no poden costar-se una persona que puga assistir-los en les diferents tasques de la llar o en el seu propi benestar. Unes necessitats que amb la pandèmia s’han vist incrementades al no poder molts d’aquests majors eixir dels seus domicilis per a evitar els contagis.



En aquest sentit, el departament de Serveis Socials va tramitar un nou contracte per a poder cobrir a aquelles persones que a més tingueren el grau de dependència reconeguda per la Generalitat.



L’estat d’alarma, i el consegüent confinament, va agreujar la situació augmentant-se el nombre de persones que van sol·licitar aquest servei. Des de l’Ajuntament de Mislata no es va voler deixar a ningú desemparat, per la qual cosa es va decidir ampliar el servei per a poder atendre aquells majors que es trobaven davant aquesta nova necessitat. En paraules de l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “el nostre lema durant aquesta pandèmia és que ningú es quedara arrere, i per això, hem posat tota la nostra obstinació en què les persones vulnerables tingueren totes les necessitats cobertes per a poder disminuir la corba de contagis”.



Així, des del principi de l’estat d’alarma, Serveis Socials va incrementar el servei de SAD municipal, l’atenció telefònica a les persones majors i va crear un servei de compra de medicaments i d’alimentació porta a porta.

El servei destinat a persones majors va passar de comptar amb 20 beneficiaris a arribar a més de 50 persones vulnerables.



Entre els nous serveis que es presten des del consistori mislatero es troba el suport a la condícia i cura personal, ajuda en la ingesta d’aliments, supervisió de la medicació simple prescrita per personal facultatiu, així com suport en la mobilització, tant dins com fora del domicili, entre altres accions. Així, per al regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, “ajudem al fet que els nostres majors tinguen una major qualitat de vida davant aquesta nova situació que viuen, i l’Ajuntament i aquesta regidoria sempre estarà del seu costat en tot moment”.