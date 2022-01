L’Ajuntament de Mislata recull 6,5 tones de taps solidaris per a Creu Roja

Connect on Linked in

Els tres contendores en forma de cor instal·lats en diferents punts de la localitat han tingut una gran acceptació entre una ciutadania que s’ha bolcat per a col·laborar en aquesta iniciativa tant solidària com mediambiental

Carlos F. Bielsa: “Aquesta iniciativa, a més de perseguir una fi solidària, contribueix a fomentar l’economia circular transformant els taps en mobiliari urbà i evita que aquests residus no acaben en la mar o en un abocador”

Al febrer de 2020, la ciutat de Mislata, a través de les regidories de Medi Ambient i Canvi Climàtic, i Benestar Social de l’Ajuntament de Mislata, instal·lava en els principals punts del municipi tres contendores en forma de cor per a la recol·lecció de taps de plàstic. Uns taps que, en els últims anys, s’han anat usant en campanyes solidàries amb l’objectiu de recaptar diners amb finalitats benèfic.

Durant aquest temps, la solidaritat i la col·laboració de poble de Mislata ha fet que Nemasa, l’empresa pública encarregada de la recollida de taps i el seu posterior trasllat a la planta de reciclatge per a la seua valoració econòmica, acumulara un total de 6,55 tones de taps. Una substanciosa quantitat que, com afirma l’alcalde de la localitat, Carlos Fernández Bielsa, “demostra el compromís i la solidaritat de la societat mislatera. Una ciutat que és conscient que, encara que siga amb el xicotet gest de depositar un simple tap de plàstic en un contenidor, pot contribuir a millorar la vida d’altres persones que el necessiten i es bolquen en això”.



Al costat de l’alcalde Bielsa, la regidora de Medi ambient i Canvi Climàtic, Mercedes Caballero, i Ximo Moreno, regidor de Benestar Social han fet lliurament del xec per valor del 677,45€ a Asensio Barea, president de Creu Roja Mislata, qui s’ha mostrat “molt agraït per aquest gest de solidaritat que ajudarà a projectes d’infància i persones majors”.

Mercedes Caballero ha destacat que “a més de la part solidària, aquesta iniciativa permet recuperar tones de plàstic, un dels residus que més problemes està generant en el medi ambient ja que, si no es recolliren així, aquests taps acabarien en els abocadors, perquè és molt complicat separar-los manualment”. Per part seua, Ximo Moreno, com a responsable Benestar Social, ha volgut valorar molt positivament aquesta iniciativa. “La ciutadania de Mislata és molt solidària i ho ha demostrat una vegada i una altra. Per això, aquest Ajuntament continuarà promovent polítiques per a les persones i creant eines per a fomentar-les”, afirma Moreno.

Els principals motius pels quals els taps són tan preuats és pel fet que estan fabricats en un polietilé d’alta densitat, la qualitat de la qual és major que la dels envasos tradicionals i per això té un gran valor. A més, té el plus que aquest tipus de plàstic és menys contaminant que un altre tipus de plàstics que circulen pel mercat.