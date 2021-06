L’Ajuntament de Mislata rep als campions d’Espanya d’handbol en categoria infantil

Connect on Linked in

Els xics del Club Handbol Mislata van véncer en la final de Granollers al CD Agustins Alacant en un apassionant torn de penals

Carlos F. Bielsa: “L’èxit dels nostres esportistes ens reafirma en la nostra obstinació i compromís d’estar al costat dels nostres clubs per a ajudar-los a continuar creixent i a continuar fomentant l’esport a la nostra ciutat”



L’esport de Mislata està una altra vegada d’enhorabona. L’handbol, un esport amb un gran arrelament i participació en la localitat, té nous campions d’Espanya. Els xics de categoria infantil del Club Handbol Mislata s’han proclamat campions nacionals de la seua categoria posant en valor l’aposta per l’esport de base i escolar que existeix a la ciutat.

Com no podia ser d’una altra manera, una victòria tan important calia celebrar-la amb tots els honors. Per això, l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i el regidor d’Esports, Toni Arenas, van rebre a l’ajuntament a l’expedició mislatera nouvinguda des de Granollers, on es va disputar la fase final a huit. Allí, enfront dels seus amics i familiars que esperaven impacientment la seua arribada, van pujar al balcó del consistori per a oferir el trofeu que els acredita com a campions d’Espanya.

L’alcalde Bielsa va felicitar la plantilla i cos tècnic per “una victòria que ens fa sentir-nos orgullosos que aquests xics hagen posat el nom de Mislata en el més alt. El seu èxit ens reafirma en el nostre compromís i aposta pel foment de l’esport base i escolar.”



L’equip de Mariano Muñoz, després d’una temporada històrica, va arribar a la gran final davant el CD Agustins Alacant. Un intens i igualat partit que es va decidir pels penals. Després del 27-27 final, el BM Mislata i el CD Agustins van arribar als llançaments des dels 7 metres, on la parada de Ferrán González en l’últim llançament alacantí i la posterior transformació del gol de Nacho Bleda van donar la victòria al conjunt de Mislata per 31 a 32.