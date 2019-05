L’Ajuntament de Mislata signa un conveni de col·laboració amb l’Associació Connexió Felina

Connect on Linked in

L’acord permetrà regular les colònies de gats a la ciutat mitjançant actuacions que inclouen un pla d’esterilització i alimentació

L’Ajuntament de Mislata, a través de la Regidoria de Sanitat, ha signat la renovació del conveni de col·laboració amb l’Associació Connexió Felina, augmentant la partida pressupostària. Aquest conveni té com a objectiu regular les colònies de gats en el municipi, dins del marc del respecte per la vida animal i la seua harmonització amb la convivència ciutadana mitjançant actuacions que incloguen un pla d’esterilització felina i d’alimentació en el municipi.

La regidora de Sanitat i Salut Pública, Maika Tarín ha destacat la importància d’aquest acord de col·laboració, “perquè els gats no estiguen escampats i per a la protecció dels propis animals”. A més, Tarín va voler posar l’accent en la important labor que realitza aquesta associació en el municipi “evitant que Mislata s’òmpliga de gats abandonats, ja que Connexió Felina esterilitza tant a mascles com a femelles, els alimenta i controla per a evitar plagues. A més, es preocupen dels espais on estan situades les colònies mantenint-los nets”.

Connexió Felina, que porta treballant a Mislata 4 anys, destaca per la seua capacitat en la gestió i control de colònies de gats, la formació de voluntaris per a ser cuidadors i mediadors de conflictes i per la seua capacitat de conscienciar als veïns mitjançant la realització de campanyes de sensibilització social.

Juan Carlos Peral, representant de Connexió Felina, va destacar la importància de la signatura d’aquest conveni que es tradueix en “capacitat econòmica per a continuar esterilitzant gats dins del municipi”. Peral assenyala que “la situació comparada amb fa 4 anys quan comencem ha millorat notablement però encara queden bastants gats al carrer. Hem avançat molt més que altres municipis, però existeixen assumptes per millorar, per la qual cosa la signatura d’aquest conveni ens portarà per aquest camí”.