L’Ajuntament de Mislata va generar 225 oportunitats remunerades en 2019 a través de programes d’ocupació i formació

A més, incloent a les persones que van obtindre formació no remunerada i orientació laboral, el consistori va culminar l’any generant ajudes a més de 300 persones



Per a Bielsa, “és de summa importància la labor que duem a terme per a continuar donant un empenyiment a persones a les quals els han tancat moltes portes, i continuarem incrementant la nostra oferta d’ocupació i formació en aquest any 2020”



Els programes d’ocupació i formació de Mislata són els eixos d’acció política que des de fa uns anys major increment han reflectit en les seues quanties pressupostàries, amb noves iniciatives per a reinserir en el mercat laboral als ciutadans que han patit una desocupació de llarga duració, o per a donar la primera oportunitat a molts joves que acabaven la seua formació acadèmica.



Un dels programes propis de la ciutat de Mislata, que més llocs de treball genera anualment torna a ser el Pla Social d’Ocupació, que en 2019 va facilitar l’accés al mercat laboral a 50 persones, remunerant llocs de treball de peons de brigada i personal d’oficina. A aquesta iniciativa caldria sumar els beneficiaris de les beques de postgrau, el Pla de Formació, que va impulsar l’aprenentatge de 30 persones, que havien obtingut titulació superior en els últims cinc anys.



Per part seua, els programes EMCUJU i EMPUJU, dirigits a joves de menys de 30 anys, que han conclòs els seus estudis i estan desocupats, en el primer cas, o per a persones sense estudis superiors, en el segon; així s’han generat 16 llocs de treball per a la la plantilla municipal, cobrint posats d’en diferents departaments com a Oficina Tècnica, Comunicació, Administració General, o Projectes Europeus.



Mitjançant un altre grup de programes, orientats a oferir una certificació professional, des de l’Ajuntament s’han oferit diferents plans de formació a mig centenar de veïns i veïnes, que han tingut l’experiència que els ha portat a obtindre un títol formatiu en tasques d’administració o tallers de cuina. A més, un altre mig centenar de joves en estudis superiors, han obtingut accés als dos programes de beques d’estiu: Mislata Et Beca i La Dipu Et Beca.



En total, 225 persones han rebut formació remunerada o algun lloc de treball per a ajudar a la reinserció en el mercat de treball. En total, 265 persones han sigut beneficiàries de diferents plans per a millorar les oportunitats laborals. I a aquestes xifres caldria afegir les contractacions dutes a terme per l’empresa pública.