L’Ajuntament de Paiporta aprova la proposta de Compromís per protegir la sanitat pública i universal a la Constitució

El plenari de l’Ajuntament de Paiporta ha aprovat la proposta presentada pel grup municipal de Compromís per impulsar una reforma constitucional que atorgue al Dret a la Salut la màxima rellevància. Només el Partit Popular ha votat en contra de la moció que tracta d’impulsar una reforma legislativa que garantisca la inversió pública en la investigació sanitària i impedisca pràctiques de descapitalització de la sanitat pública en benefici de la privada.



Segons assenyala Pep Val, portaveu de Compromís, “en l’actualitat i davant la situació d’emergència internacional a causa de la Covid 19 s’ha demostrat més si cap la imperiosa necessitat de comptar amb un sistema de salut pública amb les millors garanties possibles per refermar el dret a la sanitat universal en qualsevol circumstància”. La mesura aprovada tracta de blindar la protecció a la sanitat pública la Constitució, per traslladar el suport teòric a mesures polítiques que reforcen les condicions de treball a les treballadores i treballadors del sector sanitari i que en última instància garanteixen el servei a la ciutadania.



L’acord, que es traslladarà a la Generalitat Valenciana i el Govern de l’Estat, compromet a Ajuntament a donar suport polític al model de servei públic de salut universal i de qualitat amb els pressupostos públics suficients per a aquests objectius que li permeten assegurar una adequada planificació estratègica basada en l’evidència científica i els principis d’equitat. A més, implica el reconeixement als treballadors i treballadores de la sanitat pública pel seu intens treball i compromet a vetllar perquè puguen treballar en les condicions adequades davant de qualsevol circumstància.



Isabel Martín, alcaldessa de Paiporta, recorda que “aquesta crisi ha visualitzat com les retallades i privatitzacions en el sector sanitari poden provocar efectes devastadors davant de situacions d’especial risc. S’ha demostrat que els serveis públics i la força de les institucions que els sustenten són a l’hora de la veritat la garantia més gran dels drets de la ciutadania”.



L’Ajuntament de Paiporta se sumarà així a la proposta d’una reforma constitucional que blinde legalment la salut pública mitjançant l’obligació constitucional de l’assistència sanitària universal de ple dret, ja que en l’actualitat no existeix protecció jurisdiccional directa. Tot això contribuiria a donar ple sentit a elements tan importants com la definició de l’article 1.1 de la Constitució, que qualifica l’Estat espanyol com a “social”; i que com a tal és exhortat en l’article 9.2 a ordenar als poders públics a aplicar les mesures perquè la llibertat i la igualtat siguen reals i efectives.

