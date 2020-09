L’Ajuntament de Paiporta col·labora amb la campanya de vacunació contra la grip del centre de salut i cedirà L’Auditori Municipal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La campanya comença el 5 d’octubre amb cita prèvia, que es podrà obtindre via aplicació mòbil o per telèfon. Les persones majors de 65 anys o de grups de risc seran citades pel propi centre de salut

L’Ajuntament de Paiporta cedeix L’Auditori Municipal per a la campanya de vacunació contra la grip de la conselleria de Sanitat, que comença el pròxim dilluns, 5 d’octubre. El consistori obri aquesta instal·lació municipal amb totes les mesures sanitàries i de seguretat amb l’objectiu d’alleugerir l’atenció presencial al centre de salut, que és l’encarregat de coordinar tot el procediment, i per a previndre contagis de coronavirus Covid-19. Totes les vacunes s’administraran a l’Auditori, a excepció de les destinades a dones embarassades, xiquetes i xiquets, que s’administraran al propi centre de salut.



Segons expliquen fonts del centre de salut, totes les persones que vulguen vacunar-se hauran de sol·licitar cita prèvia a través de l’aplicació mòbil GVA + Salut o per telèfon, en els números 963425460, 963425455 i 963425450. Les persones majors de 65 anys o considerades de grups de risc seran citades per via telefònica pel propi centre de salut.



L’Ajuntament manté un contacte continu i fluid amb la direcció del centre, a qui ja se li han ofert tot tipus d’instal·lacions municipals per a facilitar-los el treball des que es va iniciar la pandèmia del coronavirus Covid-19. Pel moment, la cessió de l’Auditori és la primera, tot i que el consistori continua obert a qualsevol proposta que millore l’atenció a la ciutadania i la seguretat, a més de facilitar el treball del personal sanitari.